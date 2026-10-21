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Gündem İhanetin Anatomisi: Orhan Aydın yorumladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüdayi Vakfı üzerinden fitne çıkaranlara cevap
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İhanetin Anatomisi: Orhan Aydın yorumladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüdayi Vakfı üzerinden fitne çıkaranlara cevap

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İhanetin Anatomisi: Orhan Aydın yorumladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüdayi Vakfı üzerinden fitne çıkaranlara cevap

Günlerdir Hüdayi Vakfı’nın samimi uyarılarını çarpıtarak "operasyon çekiliyor" diyerek kopardıkları yaygarayla fitne ateşi yakmaya çalışan tetikçilerin oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Orhan Aydın’ın açıklamalarıyla bütünüyle bozuldu.

Hüdayi Vakfı’nın samimi uyarılarını çarpıtarak "operasyon çekiliyor" diyerek kopardıkları yaygarayla fitne ateşi yakmaya çalışan tetikçilerin oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Orhan Aydın’ın açıklamalarıyla bütünüyle bozuldu. Hüdayi Vakfı’nı asılsız iddialarla hedefe koyanların yalanı ellerinde patlarken, samimi dostların ikazının ve emri bil-maruf anlayışının davanın harcı olduğu bir kez daha tescillendi.

Orhan Aydın, vakfın açıklamasından en çok memnun olacak kişinin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgulayarak iftiracılara "Hadi beyler, şimdi o tweetleri tek tek silin bakalım!" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Emri bil-maruf nehyi ani'l-münker" çizgisindeki her türlü teklif ve tenkidi önemsediklerini belirterek, AK Parti'yi ayakta tutanın hakikati söyleyen çelik çekirdek ile irşat görevini yapan gönül dostları olduğunu ilan etti ve fitne şebekelerine kapıyı tamamen kapattı.

 

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları;

 

Biz konunun, kendi tabanımız, özellikle yıllardır bize destek veren camiamız tarafından yakından takip edildiğini gayet iyi biliyoruz.

İnancımızın bir gereği olarak, “Emri bil-maruf nehyi ani'l-münker” çizgisini hatırlatan her türlü teklif ve tenkiti elbette önemsiyoruz.

AK Parti, sadece kadrolarıyla değil, aynı zamanda hakikati söyleyen çelik çekirdeği ile de neyi şahsına münhasır bir harekettir.

Ne mutlu bize ki soran, sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var.

Ne mutlu bize ki yanlışa yanlış, doğruya doğru diyen bir seçmenimiz var.

Bizi bu günlere getiren, bizi son 25 yılda başarıdan başarıya koşturan işte böyle bir kadroya, işte böyle bir tabana sahip olmamızdır.

Bizi bu günlere getiren önce Yüce Allah'ın yardımı, sonra aziz milletimizin desteği, daha sonra da irşat ve ikaz görevlerini layıkıyla yapan gönül dostlarımızın varlığıdır.

Bunun için Rabbime her zaman hamdettim.

Bugün de hamdediyorum.

 

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