İhanetin Anatomisi: Orhan Aydın yorumladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hüdayi Vakfı üzerinden fitne çıkaranlara cevap

Hüdayi Vakfı’nın samimi uyarılarını çarpıtarak "operasyon çekiliyor" diyerek kopardıkları yaygarayla fitne ateşi yakmaya çalışan tetikçilerin oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Orhan Aydın’ın açıklamalarıyla bütünüyle bozuldu. Hüdayi Vakfı’nı asılsız iddialarla hedefe koyanların yalanı ellerinde patlarken, samimi dostların ikazının ve emri bil-maruf anlayışının davanın harcı olduğu bir kez daha tescillendi.

Orhan Aydın, vakfın açıklamasından en çok memnun olacak kişinin bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu vurgulayarak iftiracılara "Hadi beyler, şimdi o tweetleri tek tek silin bakalım!" çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Emri bil-maruf nehyi ani'l-münker" çizgisindeki her türlü teklif ve tenkidi önemsediklerini belirterek, AK Parti'yi ayakta tutanın hakikati söyleyen çelik çekirdek ile irşat görevini yapan gönül dostları olduğunu ilan etti ve fitne şebekelerine kapıyı tamamen kapattı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklamaları;