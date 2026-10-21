Gardaş şaşırma

Sebahattin Ayan İstanbul

Siyonist lobinin etkisi altında kalarak ülkede başörtüsünü yasaklayan Azerbaycan, hatasından dönmek yerine Türk halkının sabrını zorluyor. Karabağ’daki Ermeni işgaline karşı verilen mücadele hakkında, “Türkiye’nin siyasi ve manevi desteği bu galenin kazanılmasında çok büyüktür” dediği halde başörtüsü yasağı sonrası ‘Hiç kimse bize el uzatmadı. Ne almışsak kendi paramızla aldık’ diyen, Azerbaycan devlet televizyonunda AK Parti’nin adının “AKP” olarak anılmasına göz yuman İlham Aliyev ve şürekası şimdi de ülkemizin evlatlarını hedef alarak bardağı taşırmaya başladı.

KARŞI ÇIKANA SORUŞTURMA

Müslümanların hedef alındığı 28 Şubat darbesinin travmasını henüz atlatamamış Türk milletinin haklı tepkisine çirkin bir dille karşılık veren Aliyev yönetimi; kendisini eleştiren milli medyanın susturulmasını isterken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alınmasını isteyecek kadar ileri gitti. Bununla yetinmeyerek yasağa karşı çıkan Özgür-Der Genel Başkanı ve Haksöz Yazarı Rıdvan Kaya olmak üzere Köklü Değişim yazarı Zekeriya Ceran, Avukat Ahmet Şanlı, aktivistler Fahrettin Taşkaya, Abdurrahman Tümer ve Alparslan Tanrıkulu ile gazeteci Fatih Tezcan hakkında ‘uluslararası arama-yakalama kararı’ çıkardı.

ZULÜM DUYULMASIN PANİĞİ

Akit’e konuşan Rıdvan Kaya, şunları söyledi: “Türkiye’deki protestolardan duydukları rahatsızlıkla yakalama kararı çıkardılar. Ya kardeşim, burada senin yaptığın bir zulüm var ve bu zulüm inkâr edilebilir bir zulüm değil. Okul ya, okul! Bu çocukları okul kapılarında niye ağlatıyorsunuz? Durup dururken bu zulmü niye yaptınız? Bu, ‘Ben zulmedeceğim ama kimse de benim zulmettiğimi söylemesin ya da kimse de beni eleştirmesin’ diye bir mantık. Maalesef 28 Şubat’ta da biz bunları yaşamıştık. Oradaki kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

Avukat Ahmet Şanlı da, şunları dile getirdi: “Bize bu kadar uzakta yapılanlar, vallahi Azerbaycan’da yaşayan Müslümanlar üzerinde nasıl bir etki oluşturulduğunu doğrudan gösteriyor. Türkiye’den bu değerlendirmeleri yapan ve böyle bir tavır içerisinde olanlar, Azerbaycan’da yaşayan Müslümanlara veya kendi söylemlerinin aksine görüş geliştirenlere nasıl bir tavır içinde olacaklarını da ortaya koyuyorlar. Biz bunu zulmün devamı ve yeni bir zulmetme girişimi olarak nitelendiriyoruz. Fayda getirmeyeceğine inanıyoruz.”

ÇAĞIN EBU CEHİL’LERİ

Aktivist Fahrettin Taşkaya ise tepkisi şöyle aktardı: “Başörtülü kız çocukları okula girmesin diye Ebu Cehil’in yaptığı, bir din düşmanının yapabileceği her şeyi yaptılar. Biz de bunu eleştirdik ‘Azerbaycanlılar bizim kardeşimizdir’ dedik ve demeye de devam ediyoruz. Bunun için Karabağ’da destek verdik. Azerbaycan’ın bu Yahudi dostu lideri ilk başta bunu reddetmiyordu, ‘Onlar olmasa’ diyordu, F-16’lardan bahsediyordu. Ama ne olduysa sonradan İsrail’e çok fazla güvendi. İsrail’in en büyük özelliği, kullanır, sümüklü mendil gibi atar. İsrail atmadan Azerbaycan halkı bunu başından atsın. Ebu’l-Fez Elçibey gibi birisi Azerbaycan’ın başına gelsin. Bu kardeşliğimizi kimse bozamaz. Ne yaparsanız yapın. Bugün güç elinizde olsa bile yarın Firavunlar gibi, Nemrutlar gibi kaybedeceksiniz.”