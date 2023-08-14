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Yaşam Tükiye ve dünya gündemi: Sıcak hava! Kerkük'te 46 dereceyi aştı, sıcaklıklar bunalttı! Maalesef sıcaklar devam edecek
Yaşam

Tükiye ve dünya gündemi: Sıcak hava! Kerkük'te 46 dereceyi aştı, sıcaklıklar bunalttı! Maalesef sıcaklar devam edecek

Yeniakit Publisher
2023-08-14 17:40:00 - 2023-08-14 17:46:07
Tükiye ve dünya gündemi: Sıcak hava! Kerkük'te 46 dereceyi aştı, sıcaklıklar bunalttı! Maalesef sıcaklar devam edecek

Dünyada sıcak hava olayları gündemini koruyor! Ekonomi ve siyaset gündeminden sonra öne çıkan sıcak hava dalgası! Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında seyredeceğini tahmin ediyor. Marmara ve kıyı Ege haricinde tüm yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek...

Irak'ın Kerkük kentinde 46 dereceyi aşan hava sıcaklığı vatandaşları bunalttı.

Kentin bazı merkez ilçelerinde 44 ila 45 derece ölçülen hava sıcaklığı şehir merkezinde 46 dereceyi aştı.

Elektrik kesintilerinin 12 saati bulduğu kentte bunaltan sıcaklar nedeniyle özellikle öğlen saatlerinde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kerkük kent merkezinde dolmuş şoförlüğü yapan Adil Hamid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yılların en sıcak havasını yaşadıklarını, bu aşırı sıcaklığa rağmen evine ekmek götürmek için işini yapmak zorunda olduğunu söyledi.
Irak Meteoroloji Müdürlüğü, ülke genelinde bazı yerlerde hava sıcaklığının pazartesi gününe kadar 50 derece ve üzerinde seyredeceğini açıklamıştı.

Türkiye hava nasıl olacak? Bunaltıcı sıcaklar bu hafta da devam edecek

Öte yandan Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının hafta boyunca 40-43 derece dolaylarında seyredeceğini tahmin ediyor. Dairenin 15-21 Ağustos tarihleri arasındaki hava tahmini raporuna göre bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile oldukça sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Havanın yarın açık; sonraki günlerin açık ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 40-43; sahillerde ise 36-39 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batıdan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek. 

 
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