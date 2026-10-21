Sarıgüllere kara para soruşturmasında yeni gelişme: Emir Sarıgül'e de tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iki Alman iş adamının şikayeti üzerine başlattığı soruşturmada, Mustafa Sarıgül ve ailesinin bu kişilerle 80 milyon euro'luk gayrimenkul sözleşmeleri, 100 milyon euro'luk şüpheli yalı satışı ve 1 milyar euro'luk hayali fon vaadinde bulunduğuna dair iddialar bulunuyordu. Mustafa Sarıgül, oğulları Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketler üzerinden kayıt dışı bir para trafiğini yönettiğini ileri sürülmüştü. Ömer Sarıgül, Aylin Kotil, Volkan Aslanbaş, Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel'in aralarında bulunduğu 15 isim tutuklanmıştı. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

EMİR SARIGÜL ADLİYEDE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu kapsamında yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan Abdurrahman Emir Sarıgül, geçtiğimiz günlerde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim olmuştu. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Sarıgül, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Sarıgül, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.