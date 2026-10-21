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Gündem İşgal ordusundan Netanyahu’ya seçim freni! Konuşmasını canlı yayınlamayacak
Gündem

İşgal ordusundan Netanyahu’ya seçim freni! Konuşmasını canlı yayınlamayacak

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

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İşgal ordusundan Netanyahu’ya seçim freni! Konuşmasını canlı yayınlamayacak

İşgal ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun subaylık kursu mezuniyet töreninde yapacağı konuşmanın seçim propagandasına dönüşebileceği gerekçesiyle dikkat çeken bir karar aldı. Başsavcılığın hukuki görüşü doğrultusunda Netanyahu dahil siyasetçilerin törendeki konuşmalarının canlı yayınlanmayacağı açıklandı.

İşgal rejiminde seçim süreci yaklaşırken Başbakan Binyamin Netanyahu ile ordu arasında dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

İşgal ordusu, ülkenin güneyindeki Bahad 1 Subay Okulu’nda düzenlenecek Kara Kuvvetleri subaylık kursu mezuniyet törenindeki siyasi konuşmaları canlı yayınlamama kararı aldı.

BAŞSAVCILIKTAN ORDUYA TAVSİYE

Kararın, Başsavcı Gali Baharav-Miara’nın hukuki görüşünün ardından alındığı bildirildi.

İşgal ordusundan yapılan açıklamada, seçim tarihinin yaklaşmasına dikkat çekilerek, “Başsavcı Yardımcısı'nın talimatı doğrultusunda ve seçim tarihinin yaklaşmış olması sebebiyle İsrail Ordu Sözcülüğü, Kara Kuvvetleri subaylık kursu mezuniyet törenindeki konuşmaları canlı yayınlamayacaktır” denildi.

NETANYAHU'NUN SEÇİM PROPAGANDASINA FREN

İşgal basını ise kararın arkasındaki dikkat çeken ayrıntıyı gündeme taşıdı.

Haberlere göre ordu yönetimi, kamuoyu yoklamalarında seçim yarışında istediği tabloyu yakalayamayan Netanyahu’nun askeri töreni ve buradaki konuşmasını seçim propagandasına dönüştürmesinin önüne geçmek istiyor.

Böylece Netanyahu törende konuşabilecek ancak sözleri işgal ordusunun resmi kanalları üzerinden canlı olarak kamuoyuna aktarılmayacak.

ÖNCE BAŞSAVCININ KAPISI ÇALINDI

İşgal ordusu, tartışmalı mezuniyet töreni öncesinde Başsavcı Baharav-Miara’dan hukuki görüş istemişti.

Baharav-Miara da seçimlerin yaklaşması nedeniyle askeri törenlerde siyasetçiler tarafından yapılan konuşmaların canlı yayınlanmamasının uygun olacağı yönünde görüş bildirdi.

Ordunun bu görüş doğrultusunda aldığı karar, Netanyahu'nun seçim öncesinde askeri törenleri siyasi mesajlarını geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla kullanabileceği yönündeki tartışmaları da yeniden gündeme getirdi.

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