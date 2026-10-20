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Gündem Emekli savcı, "yeni öğrendim" diyerek skandalı yazdı
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Emekli savcı, "yeni öğrendim" diyerek skandalı yazdı

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Emekli savcı, "yeni öğrendim" diyerek skandalı yazdı

Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir "Ben bunu yeni öğrendim" diyerek skandalı yazdı. İşte Demir'in o ifadeleri...

Emekli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir sosyal medya hesabından dikkat çekti.

"Ben bunu yeni öğrendim" diyerek skandalı yazan Demir'in ifadeleri şöyle:

BEN BUNU YENİ ÖĞRENDİM...

1. Çankaya Köşkü'nün CHP'ye Kalması
​Atatürk, vefatından önce hazırladığı vasiyetnamesinde taşınmaz mal varlıklarının ve hisselerinin bir kısmını Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) bıraktı. Çankaya Köşkü'nün bulunduğu geniş arazinin ve bazı yapıların bir kısmı da Atatürk'ün şahsi mülkü olduğu için, vefatının ardından parti mülkiyetine geçti.

​2. 1949 Yılındaki Satış
​1949 yılında, dönemin iktidar partisi olan CHP ile devlet (Maliye Bakanlığı) arasında bir anlaşma yapıldı. Bu kapsamda, Çankaya Köşkü sınırları içinde yer alan ve CHP'ye ait olan 8 ayrı parsel (yaklaşık 44 bin metrekarelik arazi), 1 milyon 772 bin 20 lira 50 kuruş karşılığında devlete satıldı. Satış için 1949 bütçesine özel ödenek konuldu.

 

​3. Yolsuzluk İddiaları ve Maliye Müfettişi Raporu
​Demokrat Parti iktidara geldikten sonra, Maliye Bakanlığı bu döneme yönelik bazı teftişler gerçekleştirdi. Maliye Müfettişi Lütfü Kamu tarafından hazırlanan 21 Aralık 1950 tarihli raporda, satış işlemlerinde çeşitli usulsüzlükler ve kanuna aykırılıklar tespit edildiği rapor edildi.
​Raporda özetle; satış tekliflerinin parti tarafından doğrudan Maliye Bakanlarının şahıslarına yapıldığı, bütçeye özel ödenek konulduğu, fiyat takdirlerinde ve parsel işlemlerinde usulsüzlükler bulunduğu ifade edildi.

​4. 1950 Affı ve Dava Açılmaması
​Maliye Müfettişinin hazırladığı rapora ve tespit edilen usulsüzlük iddialarına rağmen, Demokrat Parti iktidarının 14 Temmuz 1950 tarihinde çıkardığı af kanunu (veya ilgili genel af düzenlemeleri) bu suçları kapsadığı için konu yargıya taşınamadı ve dava açılmadı.
​Bu olay, yıllar sonra arşiv belgelerinin (özellikle Murat Bardakçı'nın arşiv araştırmalarıyla) kamuoyuna yansımasıyla popüler tarih tartışmalarında sıkça dile getirilmiştir.

 

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