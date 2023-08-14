Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS)! Türkiye'nin devinden su kalitesi analizi! Halka arza hazırlanıyor!

Türkiye'nin Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), Kimya Laboratuvarı'nda kullanılacak iyon kromatografi cihazının işletime alınması için gerekli kontrol çalışmalarının tamamlandığı duyuruldu. Bu cihaz, Akkuyu NGS'nin reaktörlerinin birinci çevriminde kullanılan suyun analizini yapmak üzere tasarlandı ve Türkiye'de benzeri olmayan yüksek hassasiyetli bir ekipman olarak öne çıkıyor. Akkuyu NGS, VVER-1200 3+ nesil reaktörlü güç üniteleri ile donatılmış olup temel güvenlik özelliklerine sahiptir. Bu güvenlik özelliklerinden biri, farklı çevrimlerdeki suyun karışmadığı çift çevrimli buhar üretim sistemidir.

Birinci çevrimde kullanılan ultra saf tuzdan arındırılmış su, reaktör ünitesi ile buhar jeneratörü arasında dolaşarak kapalı bir çevrimde ısıtılır ve ikinci çevrimde kullanılacak buharı oluşturur. İyon kromatografi cihazı, birinci çevrimdeki suyun yüksek hassasiyetli testlerle analizini gerçekleştirir. Bu son teknoloji cihaz, nükleer güç santrallerinin su ortamındaki ultra düşük kimyasal madde konsantrasyonlarını belirlemek için karmaşık ölçümleri yapma yeteneği sağlar. Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İyon kromatografi cihazı, Akkuyu NGS'nin kimyasal kontrol yapısının önemli bir parçasıdır ve çeşitli gereklilikleri karşılayarak suyun incelemesini sağlamaktadır. Bu cihaz, NGS sistemlerinde kullanılan suların yüksek hassasiyetle incelenmesine imkan tanır. Cihazın kurulumunun tamamlanmasının ardından, reaktörde suyun kullanılması ve güvenlik sistemlerinin kontrol işlemlerinin yapılması için tuzdan arındırılmış suyun hazırlığına geçilecektir" şeklinde açıklamada bulundu.

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