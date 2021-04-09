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Gündem Bakan Hulusi Akar İngiltere'de uçak gemisini inceledi
Gündem

Bakan Hulusi Akar İngiltere'de uçak gemisini inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile birlikte "Prince of Wales" uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 12:37:00 -
Bakan Hulusi Akar İngiltere'de uçak gemisini inceledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Ben Wallece ile "Prince of Wales" uçak gemisini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal meyda hesabından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Resmi ziyaret kapsamında İngiltere'ye giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Londra temasları sürüyor. Dün İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir araya gelen Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile 'Prince of Wales' uçak gemisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu."

 

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Yorumlar

Ali Dayı

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