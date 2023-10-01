Bakan Güler'den merak edilen silahla ilgili açıklama
Ankara’da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalardan bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kritik bilgiler verdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katıldı. Katıldığı resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, Ankara’da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bir muhabirin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ sözünü hatırlatması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “O şarkı kulağınızda dursun diyor” ifadelerini kullandı.
"Silah sovyet yapımı mı"
Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin konuşan Güler, “Görünürde bir lav silahı var” diye konuştu. Bir muhabirin “Silah Sovyet yapımı mı?” sorusu üzerine “Büyük ihtimalle evet” cevabını verdi.
Kaynak: İHA