  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Güler'den merak edilen silahla ilgili açıklama
Gündem

Bakan Güler'den merak edilen silahla ilgili açıklama

Yeniakit Publisher
2023-10-01 20:35:00 - 2023-10-01 20:36:27
Bakan Güler'den merak edilen silahla ilgili açıklama

Ankara’da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalardan bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler kritik bilgiler verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonuna katıldı. Katıldığı resepsiyonda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Güler, Ankara’da yaşanan patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir muhabirin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘bir gece ansızın gelebiliriz’ sözünü hatırlatması üzerine Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “O şarkı kulağınızda dursun diyor” ifadelerini kullandı.

"Silah sovyet yapımı mı"

Sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin konuşan Güler, “Görünürde bir lav silahı var” diye konuştu. Bir muhabirin “Silah Sovyet yapımı mı?” sorusu üzerine “Büyük ihtimalle evet” cevabını verdi.

Kaynak: İHA

Teröristlerin kol gezdiği yerlerde şimdi fıstık yetiştiriliyor!
Teröristlerin kol gezdiği yerlerde şimdi fıstık yetiştiriliyor!

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Teröristlerin kol gezdiği yerlerde şimdi fıstık yetiştiriliyor!

MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu
MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu

Gündem

MGK toplantısında terörle mücadele vurgusu

Teröristlerden canlı bomba saldırısı
Teröristlerden canlı bomba saldırısı

Gündem

Teröristlerden canlı bomba saldırısı

Başkent'te terör saldırısı girişimi...Aracın patlama anı kamerada
Başkent'te terör saldırısı girişimi...Aracın patlama anı kamerada

Yerel

Başkent'te terör saldırısı girişimi...Aracın patlama anı kamerada

Terör saldırısına yayın yasağı
Terör saldırısına yayın yasağı

Gündem

Terör saldırısına yayın yasağı

İşte terör saldırısı girişiminde saniyeler önce yaşananlar
İşte terör saldırısı girişiminde saniyeler önce yaşananlar

Gündem

İşte terör saldırısı girişiminde saniyeler önce yaşananlar

Terör saldırı girişimiyle ilgili Hakan Fidan açıklama yaptı
Terör saldırı girişimiyle ilgili Hakan Fidan açıklama yaptı

Gündem

Terör saldırı girişimiyle ilgili Hakan Fidan açıklama yaptı

Ankara'daki teröristin kendini patlatma anı!
Ankara'daki teröristin kendini patlatma anı!

Gündem

Ankara'daki teröristin kendini patlatma anı!

Nereden baksan alçaklık! Teröristlerin aracı nasıl aldığı ortaya çıktı
Nereden baksan alçaklık! Teröristlerin aracı nasıl aldığı ortaya çıktı

Gündem

Nereden baksan alçaklık! Teröristlerin aracı nasıl aldığı ortaya çıktı

Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polislere ilişkin açıklama
Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polislere ilişkin açıklama

Gündem

Ankara'daki terör saldırısında yaralanan polislere ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'daki terör saldırısına dair açıklama

Terör sevicilerin ortağı Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya geçmiş olsun mesajı!
Terör sevicilerin ortağı Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya geçmiş olsun mesajı!

Siyaset

Terör sevicilerin ortağı Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Yerlikaya'ya geçmiş olsun mesajı!

Terörü besleyen ABD'den iki yüzlü Türkiye mesajı
Terörü besleyen ABD'den iki yüzlü Türkiye mesajı

Dünya

Terörü besleyen ABD'den iki yüzlü Türkiye mesajı

PKK/HDP/YSP'den 'terörden uzağız' rolü!
PKK/HDP/YSP'den 'terörden uzağız' rolü!

Siyaset

PKK/HDP/YSP'den 'terörden uzağız' rolü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23