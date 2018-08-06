Bakan Gül'den hakim ve savcı alımı açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada, "Yaklaşık yılda 4 -5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz. Daha çok mezun olduktan sonra arkadaşlarımızın bilgileri tazeyken hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayında mezuniyete entegre şekilde hakim savcı adaylarımız alacağız" dedi.

Konuşmasında hakim ve savcı ihtiyacına vurgu yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Baktık ki cübbelerini giyip bu ülkenin anayasasına değil, ülke dışında farkı yerlerde emir alan hakim ve savcılar gördük. Devlet bu çizgiden çıkanlar tasfiye etti. Yaklaşık 4 bin hakim savcı ihraç edildi. Sadece sayısal değil nitelik olarak da ciddi ihtiyacımız oldu. Yüzde 50 üzerinden 5 yıl ve altında hakim savcı tecrübemiz var. Yeni alınan arkadaşlarımızda yüzde 50 civarında hanım arkadaşlarımız daha fazla. Bizim temel arzumuz Avrupa'da kişi başına düşen hakim savcı sayısına ulamak. Bundan sonra 5 yıllık hedefimizde çok fazla hakim ve savcı sayısı ile karşılaşacağız" diye konuştu.

'YILDA YAKLAŞIK 4-5 BİN CİVARINDA HAKİM SAVCI ALMAYI PLANLIYORUZ'

Şu anda Türkiye'de 17 bin hakim savcı olduğunu vurgulayan Gül, "Şu anda bin 300 hakim ve savcının atamasını yaptık. Bunlar 1 yıl eğitim sonrasında kura çekecekler. Yaklaşık yılda 4 -5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz. Daha çok mezun olduktan sonra arkadaşlarımızın bilgileri tazeyken hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayında mezuniyete entegre şekilde hakim savcı adaylarımız alacağız" ifadelerini kullandı.

'HUKUK FAKÜLTESİNDEN MEZUN OLAN HEMEN NOTERLİK SINAVINA GİREBİLECEK'

Mevcut noterlik sisteminde de değişikliğe gidileceğini vurgulayan Gül, "Şu anda noterlik sisteminde sıra 30 sene sonra geliyor. Bunun değişimine yönelik bir kanun değişikliği yaptık. Hukuk fakültesinden mezun olanlar hemen noterlik sınavına girebilecekler. 50 - 60 yaşlarında geliyordu noterlik sırası. Bunu sona erdireceğiz. Noter yardımcılığı getiriyoruz. Bu arkadaşlarımızı da yine hukuk mezunlarından seçeceğiz" diye konuştu.