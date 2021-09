Bakan Gül, Gaziler ve Şehit aileleriyle buluştu! Teröristleri tek tek inlerine gömeceğiz

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara’da Altındağ Belediyesinin desteğiyle yapılan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Merkezi'nde gaziler ve şehit aileleriyle bir araya geldi. Vakfın Genel Başkanı Lokman Aylar ve Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Gül, Aylar'a Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.



Konuşmasında şehitlik ve gaziliğin en yüksek makam olduğunu söyleyen Gül, "Sizler bu ulvi makamlara gelmiş değerli büyüklerimizsiniz. Vatan size minnettardır. Şehit ve gaziler vatanın, bayrağın, istiklalin, istikbalin teminatıdır. Bu ülke, bu vatan toprağı bizlere şehitlerin kanlarıyla emanet edilmiştir. Bayrağımız dalgalandıkça bize hep bunu hatırlatmaktadır” dedi.

Bu millet tanka kafa tuttu

Devlet olarak, gazi ve şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gereken her şeyin yapıldığını anlatan Gül, bundan sonraki dönemde de her türlü desteğin takipçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.



Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde terörle mücadele ettiğini vurgulayan Gül, hem içeride hem dışarıda Türkiye'yi boğmak ve huzuru bozmak isteyen güçlerin olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Ama onlar da şunu unutuyorlar; Türkiye yıkılmaz, Türkiye geçilmez. Bunu Çanakkale'de dünyaya öğrettik. 15 Temmuz'da da yine hatırlattık. Bunu PKK’ya da diğer terör örgütlerine de gösterdik, sınır dışında Suriye’de, Irak’ta geldikleri durum ortada. Daha hâlâ öğrenemeyenler varsa bu millet öğretmeye hazırdır. Şehitlerimizin, gazilerimizin emaneti olan bu vatan toprağında hiçbir çapulcunun, hiçbir terör örgütünün asla ama asla başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Terör örgütlerini, teröristleri o kazdıkları çukurlara tek tek gömüyoruz, gömeceğiz. Türkiye'ye asla el uzatamayacaklar. Allah'ın izni ile terör örgütlerini de onları maşa olarak kullanan ağa babalarını da dize getirebilecek güçteyiz. Çünkü milletimiz, 84 milyon omuz omuzadır et ile kemik gibi beraberiz. Milletimiz 15 Temmuz'da topa, tüfeğe kafa tuttu ve 'Bu ülke geçilmez’ dedi. Allah'ın izniyle bu destanlar her yerde. Doğu'da, Güneydoğu'da, Suriye'de, Fırat Kalkanında, Zeytin Dalında benden daha iyi sizler yaşadınız, gördünüz, o makamlara geldiniz.”