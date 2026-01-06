Bakan Fidan'dan Portekiz'de kritik Gazze ve AB mesajları: "İsrail'e baskı yapmalıyız!"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz Radyo ve Televizyon Kurumu’na (RTP) verdiği mülakatta küresel ve bölgesel gündemi değerlendirdi. Gazze'de yaşanan katliam karşısında uluslararası toplumun sınıfta kaldığını vurgulayan Fidan, kış şartlarının ağırlaşmasıyla birlikte insani yardımın hayati önem taşıdığını belirtti.

GAZZE İÇİN SERT MESAJ: İSRAİL’E BASKI ŞART

Uluslararası toplumun Gazze sınavında başarısız olduğunu söyleyen Fidan, son iki yılda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce sivilin hayatını kaybettiğine dikkat çekti.

Fidan, mevcut ateşkesin kırılgan olduğuna işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de insanlar aç, evsiz ve kış şartlarıyla karşı karşıya. Gerekli miktarda gıda, ilaç ve barınma imkanının Gazze’ye girişi için İsrail’e gereken baskıyı yapmalıyız.”

AB İLE TÜRKİYE ARASINDA “TARİHİ TALİHSİZLİK” VURGUSU

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz’e gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Portekiz Radyo ve Televizyon Kurumu’na (RTP) mülakat verdi. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine değinen Fidan, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin gerçekleşmemesini “tarihi bir talihsizlik” olarak nitelendirdi.

Fidan, Türkiye’nin genç nüfusu, güçlü savunma sanayii, dinamik ekonomisi ve jeostratejik konumuyla AB’ye benzersiz katkılar sunabileceğini ifade etti.

“AB MEDENİYETLER ÜSTÜ BİR BİRLİK KURAMADI”

Fidan, Avrupa Birliği’nin uluslar üstü bir yapı oluşturduğunu ancak medeniyetler üstü bir birlik kuramadığını belirterek, dünyanın bugün asıl buna ihtiyaç duyduğunu söyledi. Türkiye’nin bu boşluğu doldurabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

PORTEKİZ İLE SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ DÖNEM

Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini belirten Fidan, savunma sanayiinde somut iş birliklerinin başladığını açıkladı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 3,5 milyar doları aştığını ifade eden Fidan, bu rakamın daha da yukarı taşınmasının hedeflendiğini söyledi.

“TÜRKİYE ÇATIŞMALARI TEŞVİK ETMEDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dış politika vizyonuna değinen Fidan, Türkiye’nin son 20 yılda çatışmaları körükleyen değil, istikrarı önceleyen bir politika izlediğini vurguladı. Terörle mücadelede elde edilen başarının bölgesel istikrara katkı sunduğunu belirtti.

UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI: ARTIK KÜRESEL KRİZ

Fidan, Ukrayna-Rusya savaşının yalnızca iki ülke arasında olmadığını, küresel enerji, gıda ve ekonomik krizleri tetiklediğini belirtti. Türkiye’nin barış için arabuluculuk rolünü sürdüreceğini vurgulayan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomatik girişimlerinin desteklendiğini ifade etti.