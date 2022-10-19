Bakan Fahrettin Koca'dan yaralı madenciler hakkında açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede tedavileri süren 6 madencinin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi"nde tedavileri süren 6 madencinin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın'da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil."