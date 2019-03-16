0553 313 94 23

Bakan Dönmez açıkladı! "Batıda ne varsa doğuda da olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde düzenlenen açılış töreninde önemli açıklamalar yaptı.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:54
Bakan Dönmez açıkladı! "Batıda ne varsa doğuda da olacak"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de 81 il ve 510 ilçede doğal gaz erişiminin olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın 'batıda ne varsa, doğuda da olacak' direktifi doğrultusunda, gece gündüz durmaksızın çalışarak bugün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 60'ına gazı götürmüş durumdayız." dedi.

Dönmez, Üsküdar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, başta Üsküdar olmak üzere İstanbul için aynı aşkla çalışmaya kararlı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği dönemde şehrin durumunu anımsatan Bakan Dönmez, o dönemde çöp, çamur, çukur, yolsuzluk, susuzluk ve hava kirliliğiyle mücadele etmek zorunda olduklarını kaydetti.

Dönmez, aynı dönemde kendisinin de hava kirliliğiyle mücadele etmek üzere İstanbul Gaz Dağıtım Sanayii ve Ticaret AŞ'de (İGDAŞ) göreve getirildiğini ifade ederek, "Yollarda çöp dağları vardı, kısa sürede bunların hepsini aştık. Baktılar ki bu adamın istikbali açık, uyduruk bir iddiayla Cumhurbaşkanımızın önüne geçmeye çalıştılar, mahkum ettiler. O mahkumiyet sadece kağıtlarda kaldı, sizin vicdanınızda mahkum edebildiler mi? Sadece ülkesinde değil, bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir lidere sahibiz. Çeşitli engellerle yine önümüzü kesmeye çalışıyorlar ama birlik ve beraberlikle üstünden geleceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı döneminde İstanbul'da doğal gaz abonesi sayısının da önemli ölçüde arttığını aktaran Fatih Dönmez, şu anda Türkiye'nin 81 ilinde ve 510 ilçesinde olmak üzere doğal gaz erişiminin bulunduğunu hatırlattı.

Dönmez, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımızın 'batıda ne varsa, doğuda da olacak' direktifi doğrultusunda, gece gündüz durmaksızın çalışarak bugün itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 60'ına gazı götürmüş durumdayız. Biz bu altyapıyı yaparken, Sayın Binali abimiz tabii ki boş durmadı. O da 6 bin kilometrelik duble bölünmüş yolu 26 bin kilometreye çıkardı. Vatandaşlarımızın trafikte geçen sürelerini azalttı. Şimdi inanıyoruz ki ulusal başarısını İstanbul'da da gösterecek ve başta ulaşım olmak üzere İstanbul'un tüm sorunlarının üstesinden gelecek. Bunun için sizin desteğinize ve tercihinize ihtiyacımız var. İstanbul, dün olduğu gibi bugün de yarın da hizmet kervanındaki yerini almaya kararlı."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:54
  1. İstanbul
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

YORUM YAZ

  • leventkleventk27 dk önce
    nedir bu doğu hayranlığı,kayırılması,ne yapmaya çalışıyorlar,bunca emeğe, kaynak aktarımIna rağmen oylar aynen terör partisine giderken .ne yapılmaya çalışılıyor,çukurisyanında , oy verdiklerinin yakıpyıktıklarıilçenin evlerini pırıl pırılyaptınız ,, Allah razi olsun dediler ama gidip yine , Allah, din düşmanı terör partisine, bizdendir diyeoyları verdiler.sizler bu yerel seçimde çok iyi bir dersi hakediyorsuuz inşaallah...
  • ÜmitÜmit1 sa önce
    Doğuda bedava elektrik var Batı’da yok bakan Doğuda kullan batıdaki vatandaş ödesin sistemi ne zaman değişecek

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Vali Pekmez ve beraberindekiler şehit ailelerini ziyaret etti
  1. Vali Pekmez ve beraberindekiler şehit..
  2. Sağlık Bakanı Koca, “Yurtdışından..
  3. Elazığspor - Adana Demirspor maçının..
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz bu dünyada..
  5. Spor Toto 1. Lig: Osmanlıspor: 1 -..
  6. Tekerlekli sandalyedeki kocasını..
  7. Spor Toto Süper Lig: BB Erzurumspor: 0..
  8. Çukurca’nın doğal ürünleri ‘Zap’..
  9. Hareketli Spor Maketleri Sergisi açıldı
  10. 35 kişinin yaralandığı kazayı yapan..
  11. İhracatta ’Tasarım’, ’markalaşma’ ve..
  12. AK Parti Genel Sekreteri Şahin:..
  13. Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 2 -..
  14. AGD’den Yeni Zelanda’daki ırkçı..
  15. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 -..
  16. Orman turnuvasında kazanan Giresun
  17. Futbolcu Jacques Faty Azez'deki..
  18. Maçın ardından
  19. "Elektronik çek ve bono uygulamasını..
  20. İbrahim Kalın: "Bu sapık, cani katilin..
  21. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
  22. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın..
  23. Alan ” Yıllardır aç kaldığımız..
  24. TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Anagold 24..
  25. Maçın ardından
  26. Aliyev biri Türk 399 mahkumu affetti
  27. Erkeklerden estetiğe rağbet
  28. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırıyı..
  29. AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı;..
  30. Tekerlekli Sandalye Tenis Kültürpark..
Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

Günün Karikatürü

16 mart 2019
Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler