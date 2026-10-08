Çöken bina ile ilgili yeni gelişme: Enkaz altındaki 4 vatandaşla irtibat sağlandı

İstanbul Maltepe'de yaşanan bina çökmesi paniğe neden olurken, bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin zamanla yarışan operasyonları aralıksız sürüyor. Doğu Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın alt katlarının henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin müdahalesiyle güvenli şekilde kurtarılırken, enkaz altından çıkarılan 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 7katlı binanın alttaki 3 katı çöktü. Binada kalanların olduğu belirtilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Olay yerindeki çalışmaları yakından takip eden yetkililer ve bakanlık yetkilileri süreci titizlikle yönetirken, konuya ilişkin resmi bilgilendirme yapıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi: (İstanbul'da çöken bina) Enkaz altında olduğu değerlendirilen 4 vatandaşımızla irtibat sağlandı. Toplam 7 vatandaşımızın enkaz altında olabileceği değerlendiriliyor.”

VALİLİK: 3'Ü ÇOCUK 8 KİŞİ KURTARILDI

İstanbul Valiliği'nden yapılan yeni açıklamada enkaz altındaki 3'ü çocuk 8 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Enkazda 6 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

"BİNA RİSKLİ ÇÖKME İHTİMALİ VAR"

7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül, " Bina riskli çökme ihtimali var. Kontrollü bir şekilde kurtarma yapıyorlar. Çok rahat bir ortam yok. Ama olabildiğince fedakarca arkadaşlarımız çalışıyorlar sabırla bekleyeceğiz. " dedi.

İstanbul Valisi Gül, "Bizim bir afet kurtarma planımız var. AFAD'ın koordinasyonunda orada Kızılay'dan belediyelere kadar her kurum ne yapacağı belli. Onu yapmaya çalışıyorlar. Ama gördüğünüz gibi bina riskli çökme ihtimali var. Kontrollü bir şekilde kurtarma yapıyorlar. Çok rahat bir ortam yok. Ama olabildiğince fedakarca arkadaşlarımız çalışıyorlar sabırla bekleyeceğiz. Baktığımızda kayıtlarda bir ihbar gözükmüyor. 6 yaşında bir çocuk.

Onunla canlı olarak bir göz teması sağlanmış. İçeriye girilemiyor. Farklı bir alandan girip çıkaracaklar. Misafirliğe gelmiş olabilirler. Ya da 7 kişiden herhangi birileri bugün dışarda kalmış olabilir. Dolayısıyla kağıt üzerinde 7 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Bu artadabilir eksiledebilir. Dolayısıyla misafirliğe geldiyse artar. Hemşehrilerimizden dışarıya giden varsa azalır. Ama şu an itibarıyla 7 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Kuvvetle muhtemel de 7 kişi. Bize ulaşan bir bilgi yok. Bundan sonraki süreçte herhangi bir eksiği var mı ? Nasıl yapıldı ? Nasıl ruhsatlandırıldı ya da ruhsatı olmadığını bunlar adli ve idari olarak takip edilir. Şu anda yapılması gereken iş olabildiğince çabuk bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını sağlıklı olarak yapmak. Tahliye ettiğimiz hemşehrilerimizin barındırma, yaralı hemşehrilerimizin tedavisiyle ilgili çalışmalar yapmak. Buna yoğunlaştık. Hastanedeki yaralılardan hayati tehlikesi olan yok. Yan binalar da riskli binalar da boşaltıldı" ifadelerini kullandı.

'1987 YILINDA YAPILAN BİR BİNA'

Gül "Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5'i kurtarıldı. 7 kişiyle de 4 tanesiyle temas sağlandı şu an çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bundan sonraki süreçte binanın yıkım sebebi ve benzer işler hem adli olarak hem idari olarak takip edilecek. Arkadaşlarımız görevinin başında AFAD'ın koordinasyonunda diğer bütün birimlerinin destekleriyle çalışmalar devam ediyor. Tahliye edilen hemşehrilerimiz AFAD'ın temin ettiği bir otelde konaklayacaklar. Hepimize geçmiş olsun. Şu anda herhangi bir başvuru, ihbar yok. Ama 1987 yılında yapılan bir bina. Diğer konular netleştikçe sizleri bilgilendireceğiz. Sağlık durumu iyi, yani hayati tehlikesi olan yok. "