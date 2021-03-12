Bakan Çavuşoğlu’ndan Suudi Arabistan, BAE ve Mısır açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır ile diplomatik düzeyde temasların başladığını belirterek, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hakkında açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı" açıklamasını yaptı.
Çavuşoğlu, Afganistan barış süreci toplantısını nisanda İstanbul'da yapmayı planladıklarını ve bir Afganistan özel temsilcisi atayacaklarını bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, "Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin düzelmemesi için sebep yok. Olumlu adım atarsa biz de atarız. Aynı şey BAE için de geçerli" dedi.