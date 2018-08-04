0553 313 94 23

Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Krasnoyarsk bölgesindeki helikopter kazasında 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Rusya devletine, halkına ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:41
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya taziye mesajı

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Rusya Federasyonu Sibirya bölgesindeki Krasnoyarsk şehrinde işçileri taşıyan bir helikopterin düşmesi sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Rusya Federasyonu devletine, halkına ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, başsağlığı mesajını sosyal medya hesabından Rusça olarak da paylaştı.

Rus yetkililer, Krasnoyarsk bölgesinde Utair havacılık şirketine ait helikopterin havalandıktan kısa süre sonra dülmesi sonucu 3 mürettabat ile 15 yolcunun hayatını kaybettiği açıklamıştı.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 12:41
  1. Mevlüt Çavuşoğlu
  2. Dışişleri Bakanı
  3. Rusya
  4. helikopter kazası
  5. Taziye
  6. taziye mesajı
  7. başsağlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayak burkulmasına iyi gelen yöntemler
    1. Ayak burkulmasına iyi gelen yöntemler
    2. Bedelli askerlik başvurusu nereden..
    3. Gastrit neden olur?
    4. Prensip anlaşmasına varıldı! İşte..
    5. Bronşit neden olur?
    6. Bedellide her şey tamam
    7. Dedesiyle birlikte televizyon..
    8. 3600 ek gösterge artışı ne zaman..
    9. Sorgun: İttifak yerel seçimde de..
    10. Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı:..
    11. 19 kiloluk obez kediye diyet önlemi..
    12. Pompeo'dan Türkiye ile işbirliği..
    13. İkisinden biri sahtekar!
    14. CHP'li Fidel Okan'dan Kılıçdaroğlu'na..
    15. Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya taziye..
    16. Beykoz Riva'da can pazarı!
    17. Yıldız oyuncu kulübüne rest çekti!..
    18. Gece denize girmek isteyen genç feci..
    19. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    20. Flaş! 12 general/amiral emekliye sevk..
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    ABD’den yeni yaptırım hazırlığı! “Cehennemden kesilen fatura…”
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018