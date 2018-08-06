Bakan Çavuşoğlu'ndan peş peşe kritik kabuller

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığı Konutu'nda gerçekleşen kabulde Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Yusuf Abdulbari El - Zevavi ve Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdiklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'deki görev süresi sona eren Arjantin'in Ankara Büyükelçisi Julian Luis Tettamanti'ye de Türkiye - Arjantin ilişkilerine katkılarından dolayı teşekkür ettiklerini kaydetti.

Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçisi Jane Wendy Hinton ile de görüştüklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Görüşmelerimizde, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde önümüzdeki dönemi ve güncel konuları ele aldık." ifadelerini kullandı.