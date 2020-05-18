Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'da camiye yapılan çirkin saldırıya sert tepki

Almanya'da Stuttgart kenti yakınlarındaki Vaihingen Enz beldesinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Fatih Camisinin kapısına iki kişi tarafından domuz kafası asıldı. Skandal olaya tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Mübarek Ramazan ayı ve salgın döneminde bile Avrupa'da ırkçılık&İslam düşmanlığı devam ediyor. Almanya'daki camimize yapılan çirkin saldırı bunun son örneği. Bu çirkin olayda kullanılan sembol aslında bu hastalıklı zihniyeti tasvir ediyor. Bu olayın failleri derhal yakalanmalı.