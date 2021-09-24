  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye net mesaj
Gündem

Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye net mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada AB'nin Türkiye ile işbirliği yapmasının şart olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 05:44:00 -
Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'ye net mesaj

Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Borrell ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, ''Afganistan, Doğu Akdeniz ve Türkiye-AB ilişkilerini ele aldık. Uluslararası ve bölgesel istikrar için AB'nin Türkiye ile iş birliği yapması şart.'' değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, New York'taki temasları kapsamında, Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio ve Nijer Dışişleri Bakanı Hassoumi Massaoudou ile de bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Cammu-Keşmir Temas Grubu Toplantısı'nda ise Bakan Çavuşoğlu, Keşmir halkıyla dayanışmanın sürdürüleceği mesajı verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay