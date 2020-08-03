  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakan Çavuşoğlu: "DEAŞ'ın zulmünden kurtulan Ezidiler bugün de PKK terörünün pençesinde"

Yeniakit Publisher
2020-08-03 15:32:27 -
Bakan Çavuşoğlu: "DEAŞ'ın zulmünden kurtulan Ezidiler bugün de PKK terörünün pençesinde"

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ'ın 6 yıl önce Musul'un Sincar ilçesine yönelik saldırılarında katledilen Ezidilerin acısının unutulmadığını belirterek, Ezidilerin bugün de YPG/PKK terör örgütünün zulmü altında olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Bundan altı yıl önce DEAŞ'ın Ezidilere yaptığı katliamın acısı hala hafızlarımızda. Ne yazık ki, DEAŞ'ın zulmünden kurtulan Ezidiler bugün de PKK terörünün pençesinde ve zulmü altında." ifadelerini kullandı.

- DEAŞ'ın Ezidilere 2014'teki saldırısı

Terör örgütü DEAŞ, 3 Ağustos 2014'te Sincar'a saldırarak binlerce Ezidi kadın ve çocuğu kaçırmış, erkekleri ise öldürmüştü.

DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın üçte birini işgal etmesi ve sonrasında yaşanan çatışmalar nedeniyle 5 milyonun üzerinde Iraklı evlerini terk ederek daha güvenli buldukları kuzey ve güneydeki kentlere sığınmak zorunda kalmıştı.

Irak'ın Aralık 2017'de DEAŞ'tan temizlendiği ve tüm kentlerin örgütten geri alındığı duyurulmasına rağmen iç göçmen durumundaki yüz binlerce Iraklı çatışmalar sırasında yıkılan bölgelerin yeniden inşa edilmemesi nedeniyle hala evlerine dönemiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Nissan Qashqai
Satılık 2016 model Nissan Qashqai

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı