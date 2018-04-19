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Bakan Bülent Tüfenkci Mali'de

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, Türkiye ile Mali arasındaki ticaret hacminin 2003'te yaklaşık 5 milyon dolar iken, 2017'de 82,2 milyon dolara yükseldiğini bildirdi.

19 Nisan 2018 Perşembe 17:10
Bakan Bülent Tüfenkci Mali'de

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Mali'nin  başkenti Bamako'da Mali Ticaret ve Rekabet Bakanı Abdel Karim Konate ve Sınai ve  Kalkınma Bakanı Mohamed Aly Ag İbrahim ile bir araya geldi.

Tüfenkci, ekonomik iş birliği fırsatları ve ikili ticaret konularının  ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin 14. yüzyıla dayandığını,  ekonomik ve ticari ilişkilerde son yıllarda önemli gelişme kaydedildiğini ifade  etti.

İki ülke ticaret hacminin 2003'te yaklaşık 5 milyon dolar iken 2017'de  82,2 milyon dolara yükseldiğine dikkati çeken Tüfenkci, şunları kaydetti:

"2017'de Mali'ye ihracatımız 52,2 milyon dolar, Mali'den ithalatımız  29,9 milyon dolar tutarındadır. Önümüzdeki dönem çalışmalarımıza hız kazandırmalı  ve ticaret hacmimizi daha da güçlendirmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın ortaklaşa  kararlaştırdığı üzere ikili ticaret hacmimizin orta vadede 100, uzun vadede 500  milyon dolara çıkarılması için kararlıkla çalışmalıyız. Mali ile yatırımların  karşılıklı teşviki ve korunması, çifte vergilendirmenin kaldırılması hususları  her iki ülke için de özel önem atfediyor. Konuya ilişkin müzakerelere hızla  başlanarak söz konusu anlaşmanın en kısa sürede imzalanmasını arzu  ediyoruz."

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 17:10
  1. Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci
  2. Türkiye

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