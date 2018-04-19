Bakan Bülent Tüfenkci Mali'de

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Mali'nin başkenti Bamako'da Mali Ticaret ve Rekabet Bakanı Abdel Karim Konate ve Sınai ve Kalkınma Bakanı Mohamed Aly Ag İbrahim ile bir araya geldi.

Tüfenkci, ekonomik iş birliği fırsatları ve ikili ticaret konularının ele alındığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin 14. yüzyıla dayandığını, ekonomik ve ticari ilişkilerde son yıllarda önemli gelişme kaydedildiğini ifade etti.

İki ülke ticaret hacminin 2003'te yaklaşık 5 milyon dolar iken 2017'de 82,2 milyon dolara yükseldiğine dikkati çeken Tüfenkci, şunları kaydetti:

"2017'de Mali'ye ihracatımız 52,2 milyon dolar, Mali'den ithalatımız 29,9 milyon dolar tutarındadır. Önümüzdeki dönem çalışmalarımıza hız kazandırmalı ve ticaret hacmimizi daha da güçlendirmeliyiz. Cumhurbaşkanımızın ortaklaşa kararlaştırdığı üzere ikili ticaret hacmimizin orta vadede 100, uzun vadede 500 milyon dolara çıkarılması için kararlıkla çalışmalıyız. Mali ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması, çifte vergilendirmenin kaldırılması hususları her iki ülke için de özel önem atfediyor. Konuya ilişkin müzakerelere hızla başlanarak söz konusu anlaşmanın en kısa sürede imzalanmasını arzu ediyoruz."