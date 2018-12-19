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Bakan Albayrak'tan tarım ithalatı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gıda Komitesi Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık. 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 23:33
Bakan Albayrak'tan tarım ithalatı açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gıda Komitesi Toplantısı'nın ardından, "Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık. 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yılın son Gıda Komitesi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirterek, "Tarımda ithal girdi bağımlılığını azaltma ve tarımsal erken uyarı sistemine ilişkin 2019 planlaması başta olmak üzere, önemli başlıklarda yol haritamızı hazırladık. 2019 çok daha stratejik adımları atacağımız bir yıl olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 23:33
  1. Berat Albayrak

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