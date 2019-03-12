0553 313 94 23

Bakan Albayrak'tan İstiklal Marşı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda "O ruh, hala bu ülkenin en büyük teminatıdır." dedi.

12 Mart 2019 Salı 16:14
Bakan Albayrak'tan İstiklal Marşı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı nedeniyle resmi Twitter hesabından bir mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak mesajında, "Akif'in esaret nedir bilmeyen Türk milletinin bağımsızlık iradesini nakşettiği İstiklal Marşı'nın Gazi Meclisimizde kabulünün 98. yılında milli şairimizi, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. O ruh, hala bu ülkenin en büyük teminatıdır" ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:14
  1. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
  2. İstiklal Marşı mesajı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsung'tan Galaxy Fold açıklaması | Galaxy Fold ne zaman Türkiye'ye geliyor?
    1. Samsung'tan Galaxy Fold açıklaması |..
    2. İntihar girişiminde bulunan kadını..
    3. Sakarya'daki FETÖ/PDY davasında mütalaa
    4. Cezayir'de Buteflika'nın kararlarının..
    5. Çaykur Rizespor ve Kayserispor PFDK'ye..
    6. İstiklal Marşı Altındağ’da düzenlenen..
    7. Adana Demirspor, Elazığspor..
    8. Kırılan şemsiyeler çöpleri doldurdu,..
    9. İsrail askerleri, Filistinli genci..
    10. Uyum Buluşmalarının 12.’si Konya’da..
    11. Okullararası İşitme Engelliler..
    12. Moldova'nın aday kadrosu açıklandı
    13. 2019 Miraç Kandili ne zaman? Miraç..
    14. AK Parti’li Polat: 800 istifa iddiası..
    15. Resmen doğrulandı! İki dev banka..
    16. AK Parti'nin Avcılar mitingi
    17. "Buteflika'nın kararları özgür..
    18. "Bugün 192 farklı ülkeden 4,7 milyon..
    19. "Yeni bir siyaset anlayışına..
    20. İsrail'in şehit ettiği Filistinli son..
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü