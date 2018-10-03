Bakan Albayrak'a yeni görev!

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacak.

Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı da yer alacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında toplanacak Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde, halen

komiteyi oluşturan Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı, İçişleri ve Milli Savunma Bakanları, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanı'nın yanında Hazine ve Maliye Bakanı'nın da yer almasına karar verildi.