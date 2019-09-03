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Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız."

03 Eylül 2019 Salı 14:33
Bakan Albayrak: "Enflasyonla mücadele ve sağlıklı büyüme öncelikli politikalarımızla tüm alanlarda yıl sonu hedeflerimizi yakalayacağız."
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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 14:33
  1. berat albayrak
  2. Enflasyon
  3. flaş

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