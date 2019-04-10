Bakan Albayrak bugün açıklayacak! Herkesin gözü orada

Ekonominin yeni yol haritası yarın açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün saat 11:00'de İstanbul'da düzenleyeceği toplantıyla Reform Paketi'ni açıklayacak. Paketin Yeni Ekonomi Programı (YEP) kapsamındaki hedeflere yönelik tedbirler içermesi bekleniyor.



Bakan Albayrak, 28 Mart'ta katıldığı bir televizyon programında, 8 Nisan haftasında büyüme, enflasyon, bankacılık başta olmak üzere tüm alanlarda atılacak adımları içeren genel çerçeveye ilişkin açıklamalarda bulunacaklarını belirtmişti.

Tedbirlerin bir kısmı yönetmelik bir kısmı kararname olacak

Bakan Albayrak, alınacak tedbirlerin bir kısmının yönetmelik ve kararname olacağını, bir kısmının yasal düzenleme ile hayata geçirileceğini kaydetmişti. Albayrak "Türkiye’nin artık bundan sonraki gündemi, finansal mimarisi, finansal güvenlikse, finansal ekonominin desteklenmesi açısından tüm enstrümanlarla sağlıklı ve reel büyüyen bir ekonomiyi ne şekilde destekleyeceğine dayalı atılacak adımlarsa, ne gerekiyorsa bu adımları atacağız" demişti.