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Gündem Bakan Akar Nijerli mevkidaşı ile görüştü
Gündem

Bakan Akar Nijerli mevkidaşı ile görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Nijer Savunma Bakanı Alkassoum Indatou ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 16:42:00 -
Bakan Akar Nijerli mevkidaşı ile görüştü

yeniakit.com.tr

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın resmi davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Nijer Savunma Bakanı Alkassoum Indatou törenle karşılandı.

Nisan ayında göreve atanan Nijer Savunma Bakanı Alkassoum Indatou, Bakan Akar’ın resmî davetlisi olarak ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yaptı. Konuk Bakan, Millî Savunma Bakanlığında askerî törenle karşılandı. Bakan Indatou’nun tören kıtasını selamlaması ve Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından her iki Bakan önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar tarafından, Nijer ile dostane ilişkilerin geldiği seviyeden duyulan memnuniyet ifade edildi, Askerî eğitim ve savunma sanayi alanlarında iş birliğinin artırılmasının gerekliliği belirtildi, Terörle mücadelede iş birliği ve tecrübe paylaşımının önemine değinildi.

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