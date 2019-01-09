Bakan açıkladı! Plastik poşetle ilgili yeni karar
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, plastik poşetle ilgili yaptığı açıklamada, "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek. Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik" dedi.09 Ocak 2019 Çarşamba 19:02
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine ilişkin "Poşetlerin bir yüzeyinde çevreci slogan ve sıfır atık logosu kullanımını zorunlu hale getirdik. Marka ve logolar, poşetin tek yüzeyinde yer alacak ve alanın yüzde yirmisini geçemeyecek. Ücrete tabi tutulan poşetlerin çift kat kalınlığı için 40 mikron ve üzerinde olma zorunluluğunu getirdik" dedi.
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