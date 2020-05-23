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Bakan Selçuk’tan esprili paylaşım

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendisine ve eşine benzeyen el yapımı bebek hediye edildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:21:03 -
Bakan Selçuk’tan esprili paylaşım

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kendisine ve eşine benzeyen el yapımı bebek hediye edildi. Bakan Selçuk, bebeklerle birlikte olan fotoğrafını ‘Aile birliği mühim. Arefe günü eşime kavuştum. Sürpriz dolu "Hoş Sadâ" ekibimiz sağ olsun notuyla paylaştı.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un bebek koleksiyonuna yenileri eklendi. Bakan Selçuk’a çalışma arkadaşları tarafından kendisine benzeyenel yapımı bebek hediye edilmişti. Bebek tutkusunu bilen çalışma arkadaşları Selçuk’a eşine benzeyen ikinci bir el yapımı bebek hediye etti. Selçuk, esprili bir notla bebeklerle birlikte olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.


Selçuk paylaşımına şu notu düştü, “Aile birliği mühim.Arefe günü eşime kavuştum. Sürpriz dolu "Hoş Sadâ" ekibimiz sağ olsun” fotoğraf binlerce beğeni aldı.

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