Bakalım bu habere Jesus ne diyecek?

İtalyan ekibi, Barcelona’nın Koulibaly için yaptığı 35 milyon Euro+Pjanic teklifini kabul etmeye hazırlanıyor. Napoli, yıldız futbolcunun yerini Kim’le doldurmak istiyor. Artık gözler, Min Jae ve Fenerbahçe Teknik direktörü Jorge Jesus'ta...

Fenerbahçe’nin transfer piyasasındaki gözde oyuncularının başından Kim Min-jae geliyor. Güney Koreli savunmacının adı birçok takımla anılıyordu.

Ancak ilk ciddi adım Napoli’den gelecek. Barcelona, İtalyan ekibinin yıldızı Kalidou Koulibaly için 35 milyon euronun yanı sıra Miralem Pjanic’i teklif etti.

Koulibaly’nin ayrılmak istemesi nedeniyle Napoli’nin bu teklifi kabul edeceği öğrenildi. Mavi-beyazlılar, Senegalli stoperin yerini doldurmak için de Fenerbahçe’nin kapısını çalacak.

Sarı-lacivertliler, Kim için serbest kalma bedeli olan 23 milyon euronun altındaki hiçbir rakamı kabul etmeyeceğini menajerine iletmişti.

Napoli 23 milyon euroyu ödemeye hazır

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Napoli, bu bedeli ödemeye hazır. Bu durumda, oyuncuyu en az 1 sezon daha takımda tutmak isteyen Fenerbahçe’nin yapabileceği bir şey kalmayacak.

Gözler Kim'e çevrilecek

Tüm gözler, Kim Min-jae’nin vereceği karara çevrilecek. Eğer 25 yaşındaki stoper Napoli ile anlaşırsa sarı-lacivertliler, 3 milyon euroya kadrosuna kattığı Kim’i sadece 1 sezon sonra tam 20 milyon euro kârla göndermiş olacak. Bu arada İtalyan basınında yer alan iddialarda, Napoli’nin Attila Szalai ile ilgilendiği de öne sürüldü.