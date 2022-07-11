Bahçeli'nin haritası Yunanistan'ı karıştırdı! Miçotakis'ten küstah sözler

MHP lideri Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Bahçeli'ye ziyareti sırasında Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan 'Denizlerdeki Misakımillîmiz' adlı bir çalışma sunuldu. Atina-Ankara hattında gerilimi yükseltecek harita Bahçeli'ye hediye edildi. Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda Girit ve birçok Yunan adasının Türkiye sınırlarına dahil edilmesi Yunanistan'ı karıştırdı.

'Gasp edilen adalarımız'

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, sosyal medya hesabından söz konusu çalışmanın Bahçeli'ye sunulduğu anların fotoğraflarını ve harita çalışmasının fotoğraflarını paylaşarak şunları kaydetti:

"Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli Beyefendi Bayram sabahında Ülkü Ocakları Genel Merkezimize teşrif ederek ziyarette bulundu. Ziyaretlerinde “DENİZLERDEKİ MİSAKIMİLLÎMİZ” adlı çalışmamızı sunduk. Aziz vatan toprağının enginlerdeki izdüşümü Mavi Vatan’ın önem ve gücünün bilinciyle hazırladığımız,yüzlerce yıl şanlı Türk bayrağının dalgalandığı ancak Yunanistan tarafından gasbedilen adalarımızın milli vicdan önündeki sınır hattını belirten haritayı liderimize hediye ettik."

Yunanistan karıştı

Girit ve birçok Yunan adasının Türkiye sınırında gösterildiği haritanın fotoğrafı sosyal medyadan paylaşılınca Yunan halkı ve basını ayağa kalktı.

Komşu Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'de "Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi" değerlendirmesi yer aldı.



Diplomatik kaynaklar da gazeteye verdikleri demeçte "Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı" derken Yunan yetkililer "Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Miçotakis'ten küstah açıklama

Yunanistan Başbakanı Miçotakis de haritanın Bahçeli'ye hediye edilirkenki anın fotoğrafını paylaşıp şu ifadeleri kullandı:

"Şu haritaya bir bakın. Girit, Rodos, Midilli, Sakız, Samos, Türkiye hepsini ele geçirmiş. Aşırılıkçıların hummalı bir rüyası mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Yeni bir provokasyon mu yoksa gerçek hedef mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan, küçük koalisyon ortağının son maskaralıklarına ilişkin konumunu belli etmeli."