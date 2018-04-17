Bahçeli'nin erken seçim çağrısına İyi Parti'den ilk yorum
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçim çağrısına cevap verdi.17 Nisan 2018 Salı 13:54
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli’nin çağrısının ardından erken seçimin Türkiye için iyi olacağını söyledi.
Özdağ, “Biz seçime hazırız. Genel Başkanımız 15 Temmuz diye defaatle dile getirmişti. Ama AKP kongresi nedeniyle Kasım’a kalacağını tahmin ediyorduk ki ekonomik çöküş korkusu, Saray ve AKP’yi daha hızlı erken seçime zorladı. Bahçeli’ye de bu açıklamayı yaptırdılar” ifadelerini kullandı.
Özdağ, "İktidar ekonomik çöküşün sonuçlarını seçim sonrasına ötelemek için bu kararı aldı. Ama Türkiye için iyi olacak. Kurtuluşun başlangıcı olacak. Seçimin ardından Türkiye’de yeniden demokratik hukuk devletinin kurulmasıyla ülkemize gelmeyen sermaye gelmeye; Türkiye’den kaçan yetişmiş insan gücü dönmeye başlayacak. OHAL’in kalkması ve hukuk devletinin tesisiyle ekonomisinin rayına oturmasının da temelleri atılmış olacak" diye konuştu.
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hercai1 sa önce Git Israilde siyaset yap bre yahudi! neco2 sa önce İYİ PARTİ SEÇİME GİREMEZ Kİ BUNLAR HANGİ SEÇİMİN HAYALİNİ KURUYOR GENEL KURULLARI DAHA YENİ BİTTİ GİREMEZLER yav he he2 sa önce doğru söylüyor genel başkanı zaten 15 temmuz lafını önceden söylemiş beşbekennn ölücem diye kara atmısti ve lakin darbe tutmadı homo feto deliğinden çıkamıyor korkudan eee beşbekennn olucemmm lafı da salata oldu tabi.Konuşacağım diye kendi kalesine gol atmak buna denir Ahsen2 sa önce Sen hep "ÜMİT"olrak yaşamayi haketmiştin, şimdi harf değışti UNUT Ismail hakki efendi3 sa önce Dolar avrupadada yukseliyor ekonomiyle alakasi yok geri duser dolar kuru gelelim iyi partiye siz nah alirsiniz iktidari ulke yönetmek artistik mesele degil bu mhp den dönen dönekler Allah sizi bildigi gibi yapsin MURAT ŞAHİN3 sa önce ...VATAN H.İNİ adem ün3 sa önce BU SEÇİM İYİ PARTİNİN İKTİDARI ALACAĞI SEÇİM OLACAK.. AKP-MHPESKİDİ YAŞLANDI YAPAMIYORLAR DAHA YENİ YÜZLER VE CESUR İNSANLAR LAZIM.. Sabri GÜÇ4 sa önce Aman geri kalma iyiye iyi ver.. Kadir Bozbey4 sa önce Hayır birde bunlar ülke yönetecek, dolar yükselince ekonomi çökmüş mü oluyor??? yasin4 sa önce Allahin iziyle, aydinlik gunlere cikartacaklar Turk milletini. Oyum iyiye.