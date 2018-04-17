Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına İyi Parti'den ilk yorum

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos'ta erken seçim çağrısına cevap verdi.

17 Nisan 2018 Salı 13:54
Bahçeli'nin erken seçim çağrısına İyi Parti'den ilk yorum

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, MHP lideri Bahçeli’nin çağrısının ardından erken seçimin Türkiye için iyi olacağını söyledi.

Özdağ, “Biz seçime hazırız. Genel Başkanımız 15 Temmuz diye defaatle dile getirmişti. Ama AKP kongresi nedeniyle Kasım’a kalacağını tahmin ediyorduk ki ekonomik çöküş korkusu, Saray ve AKP’yi daha hızlı erken seçime zorladı. Bahçeli’ye de bu açıklamayı yaptırdılar” ifadelerini kullandı.

Özdağ, "İktidar ekonomik çöküşün sonuçlarını seçim sonrasına ötelemek için bu kararı aldı. Ama Türkiye için iyi olacak. Kurtuluşun başlangıcı olacak. Seçimin ardından Türkiye’de yeniden demokratik hukuk devletinin kurulmasıyla ülkemize gelmeyen sermaye gelmeye; Türkiye’den kaçan yetişmiş insan gücü dönmeye başlayacak. OHAL’in kalkması ve hukuk devletinin tesisiyle ekonomisinin rayına oturmasının da temelleri atılmış olacak" diye konuştu.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 13:54
  1. İyi Parti
  2. Bahçeli
  3. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ
  4. erken seçim

YORUM YAZ

  • hercaihercai1 sa önce
    Git Israilde siyaset yap bre yahudi!
  • neconeco2 sa önce
    İYİ PARTİ SEÇİME GİREMEZ Kİ BUNLAR HANGİ SEÇİMİN HAYALİNİ KURUYOR GENEL KURULLARI DAHA YENİ BİTTİ GİREMEZLER
  • yav he heyav he he2 sa önce
    doğru söylüyor genel başkanı zaten 15 temmuz lafını önceden söylemiş beşbekennn ölücem diye kara atmısti ve lakin darbe tutmadı homo feto deliğinden çıkamıyor korkudan eee beşbekennn olucemmm lafı da salata oldu tabi.Konuşacağım diye kendi kalesine gol atmak buna denir
  • AhsenAhsen2 sa önce
    Sen hep "ÜMİT"olrak yaşamayi haketmiştin, şimdi harf değışti UNUT
  • Ismail hakki efendiIsmail hakki efendi3 sa önce
    Dolar avrupadada yukseliyor ekonomiyle alakasi yok geri duser dolar kuru gelelim iyi partiye siz nah alirsiniz iktidari ulke yönetmek artistik mesele degil bu mhp den dönen dönekler Allah sizi bildigi gibi yapsin
  • MURAT ŞAHİNMURAT ŞAHİN3 sa önce
    ...VATAN H.İNİ
  • adem ünadem ün3 sa önce
    BU SEÇİM İYİ PARTİNİN İKTİDARI ALACAĞI SEÇİM OLACAK.. AKP-MHPESKİDİ YAŞLANDI YAPAMIYORLAR DAHA YENİ YÜZLER VE CESUR İNSANLAR LAZIM..
  • Sabri GÜÇSabri GÜÇ4 sa önce
    Aman geri kalma iyiye iyi ver..
  • Kadir BozbeyKadir Bozbey4 sa önce
    Hayır birde bunlar ülke yönetecek, dolar yükselince ekonomi çökmüş mü oluyor???
  • yasinyasin4 sa önce
    Allahin iziyle, aydinlik gunlere cikartacaklar Turk milletini. Oyum iyiye.
Daha fazla yorum göster
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
  1. Gözde çıkan arpacığa anında çözüm
  2. Kontrolden çıkan otobüs eve girdi
  3. Pentagon: YPG'ye desteğe devam ediyoruz
  4. Bursaspor'da kongre tarihi açıklandı
  5. İkiye bölünen otomobilden sağ çıktılar
  6. Hakkari'de park halindeki araç..
  7. Salih Uçan'ın forma giydiği Sion'a..
  8. Devlet 200 bin kişiyi uzlaştırdı
  9. DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı sınır dışı..
  10. Borsa günü düşüşle bitirdi
  11. Türk futbolunun efsane takımı yorgun..
  12. Borç gırtlağı aştı! Fırtına'dan "maddi..
  13. Avrupa Birliği'nden Arnavutluk ve..
  14. Boş TIR'ın içine gizlemişler! Servet..
  15. Trabzonspor'dan maddi destek mesajı
  16. Twitter'da erişim sorunu (Twitter..
  17. Kosova Meclisi'nden 'MİT' araştırması!
  18. TSK açıkladı: 10 terörist etkisiz hale..
  19. Korkunç rakam! Türkiye'de her gün..
  20. AB Bakanı Çelik'ten AB liderlerine..
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...