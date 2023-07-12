Bahçeli'nin emekli maaşı çağrısına AK Parti'den cevap
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında emekli maaşlarıyla ilgili çağrısına AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'den cevap geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Emeklilerimizi yüzde 25'lik maaş artışı makul ve yeterli bulunmamıştır. Bizim isteğimiz; memurlara uygulanan 8 bin 77 TL'lik seyyanen zammın emeklilere de uygulanmasıdır" ifadelerini kullandı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Habertürk'te katıldığı canlı yayında Bahçeli'nin çağrısına cevap verdi.
Güler açıklamasında, "Mümkündür elbette. Gayretimiz, çabamız olacaktır" ifadelerini kullandı.