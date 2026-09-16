Bahçeli'den net mesaj: Bizim adayımız Erdoğan'dır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı Adası'nda teröristbaşı Öcalan için villa inşa edildiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Gazeteci Ceyhun Bozkurt ile bir araya gelen Bahçeli, hem İmralı'daki konut tartışmalarına hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"İMRALI’DA VİLLA DİYE BİR ŞEY YOK"

Geçtiğimiz hafta Gazeteci Nagehan Alçı'nın gündeme getirdiği İmralı'da teröristbaşı Öcalan için ev inşa edildiği iddialarına değinen Bahçeli, ortada bir villa olmadığını belirtti. Konunun kamuoyunda yanlış yorumlandığına dikkat çeken Bahçeli, "Hanımefendinin aktardıklarından birileri villa yorumu çıkardılar, 'villa' diye bir şey yok. Hapishane içerisinde 250 metrekarelik bir konut yapıldı. Zaten etrafı denizle çevrili. Öcalan'ın yaşı da ilerledi, orada görüşmelerini yapsın, vereceği mesajları aktarsın. Bu imkanlar sağlanmalı, sağlanacaktır." dedi.

Terörsüz Türkiye hedefine yönelik adımları da değerlendiren Bahçeli, barış süreci siyasallaşma koordinatörlüğü teklifinin halen geçerli olduğunu ifade etti.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE ADAYIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Görüşmede Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin partisinin duruşunu da netleştiren Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın adayının değişmediğini vurguladı. Önlerindeki altı yıllık sürecin Türkiye için büyük önem taşıdığını anlatan Bahçeli, "Seçimde adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Önümüzdeki altı yıl önemli, yapılacak çok şey var. Sayın Cumhurbaşkanı üç hilalin ikisini tamamladı. 2018 ve 2023 seçimlerini kazandı, şimdi geriye üç hilalin üçüncü hilali kaldı. İnşallah üçüncüyü de tamamlayacak." diye konuştu.

"KENDİSİ HENÜZ BU EVE GİRMEYİ REDDEDİYOR"

İmralı'daki ev tartışmalarının fitilini ateşleyen Gazeteci Nagehan Alçı, 11 Eylül'de yaptığı açıklamalarda Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaşmıştı.

Alçı, konuyu Bahçeli'ye sorduğunda net bir yanıt aldığını belirterek, "Dedi ki, Abdullah Öcalan'a İmralı Adası'nda bir ev inşa edildi. Bu ev önünde bahçesi olan böyle insani yaşam koşulları sunan bir ev. Bana, benim bilgim bu yönde dedi. O evin içinde yani normal hayatın akışına uygun bir şekilde yaşayabilir Abdullah Öcalan. Ev konforuna sahip yer inşa edildi. Fakat kendisi henüz bu eve girmeyi reddediyor dedi. Peki neden reddediyor diye sordum. Çünkü statü istiyor dedi." ifadelerini kullanmıştı.