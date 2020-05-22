Bahçeli'den kritik uyarı: Arkası önü çok iyi araştırılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de sabotaj yapılarak bir camiden İtalyan marşı Çav Bella ve şarkı çalınmasına sert tepki gösterdi.

"Arkası önü çok iyi araştırılıp, karanlık emeller açığa çıkarılmalıdır"

Bahçeli, ''Türkiye’mizin yükselişinden rahatsız olan, ilerleyişini hazmedemeyen provokatörlerin, organize sabotaj ve suikast timlerinin her türlü kumpasını yıka yıka bekamıza ve varlığımıza sahip çıkacağız. Bilinmelidir ki, bayrak inmeyecek, ezan dinmeyecek, vatan bölünmeyecek, Türkiye düşmeyecektir. Merkezi ezan okuma sistemine sızıp camilerimizin hoparlöründen korsan marş ve şarkı çalınmasını sağlayan şerefsizlerin arkası önü çok iyi araştırılıp, karanlık emeller açığa çıkarılmalıdır.

"Hiç kimse İzmirli vatandaşlarımızı töhmet altında bırakmamalıdır"

Bu arada, hiç kimse İzmirli vatandaşlarımızı töhmet altında bırakmamalıdır. İzmir bizim iftiharımız, kurtuluşumuzun onurudur.'' ifadelerini kullandı.