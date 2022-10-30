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Gündem Bahçeli'den dikkat çeken görüntü! TOGG'un koltuğuna oturur oturmaz...
Gündem

Bahçeli'den dikkat çeken görüntü! TOGG'un koltuğuna oturur oturmaz...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Lideri Devlet Bahçeli ve BBP Lideri Mustafa Destici, açılışı yapılan fabrikasında yerli otomobil TOGG'u yakından inceledi. Bahçeli'nin araca bindikten sonra dua ettiği görüntüler dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 11:23:00 - 2022-10-30 11:24:09

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) Gemlik Kampüsü Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleşirken, bir çok siyasi isim de ilk kez otomobille test sürüşleri gerçekleştirdi.

TOGG'u yakından incelediler

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, birlikte yerli otomobil TOGG'u yakından inceledi.

Bahçeli, araca bindikten sonra dua ederken daha sonra aracı yakından inceledi. Bahçeli'nin dua ettiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Mustafa Şentop'tan paylaşım

Öte yandan Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından kendisi ve Bahçeli'nin araçta olduğu fotoğrafın altına "Sayın Devlet Bahçeli ile #TOGG hatırası... Fona bir de Ferdi Tayfur ile Münir Nurettin Selçuk şarkısı lazım" notunu düştü.

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