Bahçeli'den CHP'ye: Katranı kaynatmakla olmaz şeker, cinsi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. 'Biz siyaseti milletimizin çıkarları için yaparız' diyen Bahçeli CHP'ye yüklenerek, 'CHP gibi olamayız, çürük ipten tutamayız. Terörün siyasi şubesine hoş bakamayız. Katranı kaynatmakla olmaz şeker, insanın cinsi neyse ona çeker.' dedi.