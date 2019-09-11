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Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki: Utançla bezenmiş alçalma halidir

﻿Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP aracılığıyla dağa kaçırılan çocuklar için Diyarbakır HDP İl Binası önünde eylem yapan ailelere MHP lideri Devlet Bahçeli'den destek geldi. CHP'ye de çok sert tepki gösteren Bahçeli, "CHP’nin, bölücülüğün ve yıkım faillerinin sofrasına oturup zehir aşına kaşık sallaması, HDP’ye siyasi borcunu taksit taksit ödeme gayesi utançla bezenmiş alçalma halidir" dedi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 17:26
Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki: Utançla bezenmiş alçalma halidir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MYK-MDK Toplantısı" sonrası açıklamalarda bulundu. Bahçeli, terör örgütü PKK iltisaklı HDP aracılığıyla dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Binası önünde evlat nöbeti tutan ailelere destek verdi.

Bahçeli, "Terörle mücadelede milli yürekler başarıya kilitlenmiştir. Hainlerin beli çok şükür kırılmaktadır. Bu kapsamda Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde 9 gündür oturma eylemi yapan anaların çığlıkları her yerden duyuluyorsa, dağa kaçırılan evlatlarını alçak insan tacirlerinden istiyorlarsa bunun yegâne nedeni yüksek mücadelenin sonucunda cesaret kazanmalarıdır. Kandil’e terörist sevk zincirinin bir halkası olan terör kuryesi HDP’den analık şuurunun hesap sorması önemli bir gelişmedir" dedi.

 

Seçimlerde HDP ile ittifak yapan CHP'ye sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "Anaların feryadının çözüm yeri olarak devleti işaret edenler HDP’yi arkalayan, PKK’yla aynı çizgiye düşen zillet ve rezalet figüranlarıdır. Kayyum kararına karşı çıkmayı demokrasiyle maskeleyenlerin ipliği pazara çıkmış, kirli hedefleri deşifre edilmiştir. Bilinmelidir ki, demokrasi terörün saklanacağı kılıf olamayacaktır. Buna hiçbir vicdan sahibi insanımız rıza göstermeyecek, onay vermeyecektir. CHP’nin, bölücülüğün ve yıkım faillerinin sofrasına oturup zehir aşına kaşık sallaması, HDP’ye siyasi borcunu taksit taksit ödeme gayesi utançla bezenmiş alçalma halidir. Anaların yürek sızısıyla şehit cenazelerinden yükselen hıçkırıkların birbirine karışmasına ilgisiz ve duyarsız kalan CHP’sinden İP’ine, sanatçısından sözde aydınına kadar herkes dökülen kanlardan birinci derecede sorumludur" ifadelerini kullandı.

HDP ve PKK'nın saklanacak yeri kalmayacak

Bahçeli, "Terörle mücadele sonuca ulaştıkça, hıyanete pençe vurulup köküne kıran girdikçe HDP’nin ve PKK’nın kaçacak ve saklanacak yeri olamayacak, işbirlikçi ve siyasi hayranlarının da foyası ortaya çıkacaktır. Sözde Büyük Kürdistan ihaneti bizzat Kürt kökenli kardeşlerimin muazzam tepki, üstün dirayetiyle gömülecektir. Hiçbir Kürt kökenli kardeşim vahşi emperyalizmin kurşun askerliğine, insan ve kan tacirlerinin piyonluğuna tamam demeyecek, tamah etmeyecektir. Siyasi parti görünümü altında kanlı ve karanlık ilişki ağlarına sahip olan HDP’yle ilgili kalıcı hükmü büyük Türk milleti günü geldiğinde verecek, bu terör aparatını kuşkusuz tasfiye edecektir.Türkiye, milli güvenliğini hem içte hem de mücavir topraklarda sağlamak, emniyete almak durumundadır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 17:26
  1. Diyarbakır
  2. Devlet Bahçeli
  3. PKK
  4. HDP
  5. CHP

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  • Eski TürkiyeEski Türkiye18 dk önce
    Öcalan'ı televizyona çıkarmak ne halidir birader? Onu da söyle de yerini bilelim. Yoksa CHP'den kime ne?

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