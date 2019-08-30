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Bahçeli: Ülkücü Türkiye ve Türk milletinin son siperidir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da Ülkü Ocaklarının yeni bina açılışında konuştu.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:12
Bahçeli: Ülkücü Türkiye ve Türk milletinin son siperidir

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da Ülkü Ocaklarının yeni bina açılışında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları;

lkücü ömürler çileyi azık yaptılar. Çelikleşmiş iradeleriyle zalimlere kıyasıya direndiler. Ülkü Ocakları aklın, ahlakın, vatan ve millet sevdasının gösterdiği iman kaynağıdır. Ülkücü bir ülküsü olan mülhem bir davası olan mümtaz bir kişidir. Ülkü varsa amaç vardır. Arzu vardır, asırları kavrayış vardır. Tarih henüz sığ fikirlerden büyük ülkülerin doğduğunu görmemiştir. Büyük dava adamları ahlak kahramanlarıdır. Ülkü Ocakları davası büyük olanlarındır. Ülkücü sıradan bir hayatın takipçisi olamaz. Ülkü Ocakları her günü bir asra bedel olan yarım asrın şahididir. Ülkü Ocaklarından haydut çıkmaz, çıkmamıştır çıkmayacaktır. Ülkü Ocaklarından sadece dava adamı çıkar, şehitler çıkar, kahramanlar çıkar. Ülkü Ocakları zoru görünce kaçanların yeri değildir. Para ve makam isteyenlerin yeri değildir. Ülkü Ocakları fikir ve düşünce yapımızda hayat boyu taşıyacağımız bir yerdir. Ülkü Ocakları çağın hastalıklarına karşı bir kurtuluş reçetesidir. Hem kendinizi yetiştireceksiniz hem de ülke için çıkış yollarını arayacaksınız. Eğitim hayatını aksatmayan, sürekli okuma ve araştırma yapan bir ilim seviyesini yakalamak için çalışacaksınız.

"Ülkücü Türkiye ve Türk milletinin son siperidir"

Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dediği gibi " İki günü aynı olan ziyandadır" bu yüzden iki günümüz aynı olmamalı. Ülkücü Türkiye ve Türk milletinin son siperidir. Ülkücü bu siperin Çanakkale savunma hattıdır. Bekamızı mutlaka koruyacağız. İnanmak başarmanın yarısıdır. Sizler Türk tarihi kadar büyüksünüz. Bir ülküye sahip olmak en büyük şereftir. Kaynağını Türk - İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçiliği sarsılmaz bir kaledir. Ülkücüyüz diyen herkes için gün buluşma günüdür. Ben de varım deme günüdür.

Büyük davalar, büyük hedefleri olan insanların omuzlarında taşınmıştır. Zaferler haktan ve hakikatten yana olanların omuzlarında yükseldi.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 16:12
  1. Ankara
  2. Çanakkale
  3. Devlet Bahçeli

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