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Bahçeli muhalefetin yeni oyununu deşifre etti

MHP'lideri Devlet Bahçeli, muhalefetin hülleci yöntemlerle Gelecek, Deva ve İYİ partiyi Meclis'e sokacağını ve "HDP'yi de biraz dinlenmeye alacaklarını" ifade etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 22:18:00 -
Bahçeli muhalefetin yeni oyununu deşifre etti

MHP'lideri Devlet Bahçeli Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e konuştu.

Bahçeli yaptığı açıklamalarda seçimlerin 2023'te yapılacağını vurgulayarak Babacan ve Davutoğlu'nun kuracağı partilere CHP'nin milletvekili vermesi ihtimalinin Cumhur İttifakına ve Cumhurbaşkanılığı Hükümet Sistemine dönük bir hamle olduğunu anlattı.

“Bir beklenti var”

Bahçeli muhalefetin gündemde tutmaya çalıştığı konularla ile ilgili “Virüs ekonomik sıkıntı vb diğer şeyleri dikkate alırsanız Türkiye'yi seçime zorlamaya yönelik bir adımdır. Erken seçimi zorlarlar. O konuda biz açıkça söyledik. Erken seçim yok dedik. Seçim 2023'te. Kılıçdaroğlu'nun takip ettiği çok yıkıcı üslup bozukluğu içindeki muhalefetin ana kaynağı burası çünkü bu kadar olamaz. Bir beklenti içerisindeler. Bir şeyler var demek ki. Biz Cumhur İttifakı olarak dimdik ayaktayız.” dedi.

Muhalefetten yeni oyun

“Memleket Masası” teklifi ile ilgili asıl planın başka olduğunu anlatan Bahçeli “139 milletvekili arasından 15-20 kişiyi verebilir fakat verilenlerden sonra Meclis'te grubu olan partiler olacak. Bunlar Gelecek Partisi, Babacan'ın partisi (DEVA), İYİ Parti ve CHP... HDP'yi de biraz dinlenmeye alacaklar. Çünkü HDP gündemde olduğu müddetçe bunlara karşı bir alerji doğuyor Türkiye'de. Burada Cumhur İttifakını ya da Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratacak tarzda bir muhalefete, ağız birliğine gidecekler. Bunun adına da "Memleket Masası" diyecekler" dedi.

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