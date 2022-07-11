Bahçeli haritayı paylaştı! Yunan çıldırdı

Türkiye ile Yunanistan arasında ipler bir kez daha gerildi. Bu kez sebebi bir fotoğraf...

MHP lideri Devlet Bahçeli, hafta sonu Ülkü Ocakları’nı ziyaret etti. Ziyarette Bahçeli’ye çerçeve içerisinde bir fotoğraf hediye edildi. Üzerinde harita bulunan fotoğraf, Twitter üzerinden paylaşılınca da Yunanistan ayağa kalktı.

“Denizlerdeki misakımillimiz”

Haritada, “Denizlerdeki misakımillimiz” ibaresi yer alırken, birçok Yunan adası ve Girit’in de Türkiye’ye ait olduğu görüldü.

Fotoğrafa, Yunan kamuoyundan tepki geldi.

"Saldırgan ve provokatif"

Ayrıca ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazdı.

Kathimerini, “Yunan diplomatik kaynakları bu hamlenin saldırgan ve provokatif olduğunu söyledi.” yorumunu yaptı.

Gazeteye konuşan diplomatik kaynaklar da, “Maalesef bu görüntü, bizim Türkiye ile her gün yaşadığımız ve gerilimi tırmandıran aşırı uçtaki açıklamaların bir kısmı.” ifadesini kullandı.

Yunan yetkililer, “Bir an önce ülkemizin toprak bütünlüğünü şüphede bırakan bu kabul edilemez olayın düzeltilmesini bekliyoruz.” dedi.