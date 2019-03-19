Bahar iyiden iyiye kendini hissettiriyor
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin genelinde güneş yüzünü gösterecek. Türkiye'nin doğu bölgelerinde bazı illerde ise kar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Tahminlere göre sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olması beklenmiyor19 Mart 2019 Salı 06:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevreleri ile gece saatlerinde Ağrı ve Van çevrelerinin kar yağışlı, Iğdır çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis, doğu bölgelerde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı kesimlerde güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli, yarın zamanla Türkiye genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu
İSTANBUL 10°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
ANKARA 2°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 22°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
ANTALYA 12°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA 1°C, 20°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
VAN -6°C, 2°C
Parçalı çok bulutlu, yarın hafif kar yağışlı
ŞANLIURFA 6°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
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