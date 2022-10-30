Bağdat’ta gaz tankeri patladı! Ölüler var
Irak’ın başkenti Bağdat’ta gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 3 kişinin öldüğü bildirildi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta gaz taşıyan tankerin patlaması sonucu 3 kişinin öldüğü belirtildi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat’ın doğusundaki Bunuk bölgesinde gaz yüklü bir tanker yaşanan teknik arıza nedeniyle patladı.
Patlama sonucu çevrede bulunan 3 kişi hayatını kaybetti, 10’a yakın kişi de yaralandı.
Bölgede bulunan bir ev ve futbol sahasında maddi hasar meydana geldi.
Ölü sayısının yükselmesinden endişe ediliyor.
Irak resmi makamlarından konuya dair henüz açıklama yapılmadı.