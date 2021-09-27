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Ekonomi Bağda üzüm bereketi
Ekonomi

Bağda üzüm bereketi

Iğdır’da üretilen üzümün rekoltesinin bu sene 100 tonu geçeceği öngörülüyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 23:09:00 -
Bağda üzüm bereketi

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, üzüm hasadının başladığını ifade etti. Yolcu, şöyle dedi: “İl genelinde yaklaşık 90 dekarlık üzüm bağımız var. Genelde yerli çeşitler üretiliyor. Dekara yaklaşık bin 200 kilogram civarında verim elde ediliyor. Üzümler yöresel olarak üretiliyor, sofralık ürünler olarak tüketiliyor. Bu üzüm iç piyasada pazarlanıyor. Vatandaşımız burada gerçekten de güzel bir emek vererek bu ürünün üretimini gerçekleştiriyor.” Yolcu, kentte farklı türde üzümlerin yetiştirildiğini aktardı. Yöredeki bağların eski olduğunu anlatan Yolcu, “Burada üretilen üzüm çeşitleri, bölgede de tercih ediliyor. Bazı bağlar 50 yıllık. Buralar eskiden beri üzüm bağlarıdır. Yan taraf Ermenistan, daha ilerisi Nahçıvan. Bu bölgeler geçmişte hep üzüm bağları olarak kullanılmış. Verim de çok iyi, kendine özgü bir aroması ve tadı da var” diye konuştu.

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