Bağcılar'da trafik kazası! 3 yaralı İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi. Kazada, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Bağcılar TEM Otoyolu Basın Ekspres mevkisinde, Ertan Eryılmaz yönetimindeki 34 TG 5770 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra 10 ED 115 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan ve isimleri henüz belirlenemeyen 3 yolcu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan yol, hasarlı araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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