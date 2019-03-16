0553 313 94 23

Bağcılar'da trafik kazası! 3 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu'nda trafik kazası meydana geldi. Kazada, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince çıkarılan 3 kişi, kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı

16 Mart 2019 Cumartesi 06:44
Bağcılar'da trafik kazası! 3 yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar TEM Otoyolu Basın Ekspres mevkisinde, Ertan Eryılmaz yönetimindeki 34 TG 5770 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra 10 ED 115 plakalı otomobile çarptı.

Kazada çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan ve isimleri henüz belirlenemeyen 3 yolcu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapanan yol, hasarlı araçların çekilmesinin ardından kontrollü olarak tek şeritten ulaşıma açıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 06:44
  1. İstanbul
  2. trafik kazası
  3. bağcılar
  4. TEM otoyolu
  5. son dakika
  6. son dakika Gündem Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    16.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    1. 16.03.2019 Günün âyet ve hadisi
    2. İbrahim Kalın çok sert konuştu!..
    3. Yeniden hortladı! Tarikatları..
    4. Beşiktaş’ta sabah saatlerinde silah..
    5. Başkent’te trafik kazısı
    6. Yeni Zelanda'daki saldırıdan yaralı..
    7. Bağcılar'da trafik kazası! 3 yaralı
    8. Trump'tan dikkat çeken 'Yeni Zelanda'..
    9. Bu uçaklar düşmanı kör edecek!..
    10. Siyah poşetler içinde 19 ceset bulundu
    11. Alkollü sürücü park halindeki araçlara..
    12. Ege'de deprem... 4.3'le sallandı
    13. Terörist böyle görüntülendi
    14. Detaylar ortaya çıktı... Ve yakalandı
    15. Kriz çıkaracak çifte hamle... Nükleer..
    16. Kadıköy’de 4 metruk bina alev alev yandı
    17. Üsküdar'da erkek cesedi bulundu
    18. Guterres'ten acil "İdlib" çağrısı
    19. Üsküdar’da trafik kazası: 2 yaralı
    20. Avustralya’da güvenlik tedbirleri..
    21. Mısır'da Gazeteciler Sendikası..
    22. LPG’li araçtan sızan gaz paniğe neden..
    23. Yeni Zelanda’daki iki camiye yönelik..
    24. Cezayir polisinden "ordu ve halk..
    25. Ömer Çelik: Aşırı sağ Avrupa’yı kuşattı
    26. Basın ekspres yolunda trafik kazası.....
    27. Fas Başbakanından, "Arapçaya hak..
    28. Konyaspor'dan Todor Nedelev bombası!
    29. Eyfel Kulesi'nin ışıkları Yeni Zelanda..
    30. Karaman’da 6 kişi örgüt kurmak..
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim
    Bakan Soylu'dan Akşener'e sert sözler: Nasıl ihanet ettiğini söylerim