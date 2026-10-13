  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akit yazdı, bakanlık harekete geçti Türkiye’ye yakışmayan o eziyete soruşturma! Yeniden Refah Partisi, DEM Parti’nin açıklama yaptığı alanı sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkadı! Kavga çıktı! Cevdet Yılmaz Türkiye’deki dönüşümü anlattı: 5 bin dolara zor alıyorduk şimdi bizde bin dolar Bakımevinde skandal: Banyo yok, ilaç yok! donmaya terkedildiler Özgür’den CHP’nin içini boşaltma planı! Yak faizi getir parayı Erdoğan, Selman ile görüştü! Bölgedeki son gelişmeler ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı Böyle olur Özgür’ün ‘Namus’ anlayışı: Fuhuşçular öyle AK Parti’ye geçenlere böyle CHP’li Fırat ‘eski dostların kazığını’ anlattı Özel CHP’nin arşivini çalıp öyle gitmiş! Bakan Gürlek açıkladı! 39 ildeki dev yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 159 kişi gözaltına alındı Kritik zirvede Orta Doğu diplomasisi! BAE Lideri Al Nahyan ile Putin telefon hattında buluştu!
Gündem Bağcılar’da polisten dev huzur ablukası! Binlerce sorgulama yapıldı, aranan 131 kişi yakalandı!
Gündem

Bağcılar’da polisten dev huzur ablukası! Binlerce sorgulama yapıldı, aranan 131 kişi yakalandı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 05-11 Ekim 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde adeta kuş uçurtmadı. Gerçekleştirilen yoğun denetimler kapsamında 54 bin 60 şahsın GBT sorgusu yapılırken, durdurulan 154 araç da detaylı incelemeden geçirildi. Gece gündüz sürdürülen sıkı takibin ardından, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 131 şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Bağcılar’da gerçekleştirilen denetimlerde aranan 131 kişi yakalanırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 05-11 Ekim 2026 tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 54 bin 60 kişi sorgulandı, 154 aracın da sorgusu yapıldı. Aranan 131 şahıs yakalandı. 345 gram narkotik hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar, ele geçirilen suç unsurlarıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

Polatlı'da 19 adrese eş zamanlı denetim: 68 kişi gözaltına alındı
Polatlı'da 19 adrese eş zamanlı denetim: 68 kişi gözaltına alındı

Yerel

Polatlı'da 19 adrese eş zamanlı denetim: 68 kişi gözaltına alındı

Şişli’de 100 polisle denetim: 34 kadının sigortasız çalıştırıldığı belirlendi
Şişli’de 100 polisle denetim: 34 kadının sigortasız çalıştırıldığı belirlendi

Yerel

Şişli’de 100 polisle denetim: 34 kadının sigortasız çalıştırıldığı belirlendi

Haliliye'de gıda denetimlerinde taviz yok: İşletmeler mühürlendi
Haliliye'de gıda denetimlerinde taviz yok: İşletmeler mühürlendi

Yerel

Haliliye'de gıda denetimlerinde taviz yok: İşletmeler mühürlendi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23