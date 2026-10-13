Bağcılar’da polisten dev huzur ablukası! Binlerce sorgulama yapıldı, aranan 131 kişi yakalandı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İstanbul Emniyeti’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 05-11 Ekim 2026 tarihleri arasında ilçe genelinde adeta kuş uçurtmadı. Gerçekleştirilen yoğun denetimler kapsamında 54 bin 60 şahsın GBT sorgusu yapılırken, durdurulan 154 araç da detaylı incelemeden geçirildi. Gece gündüz sürdürülen sıkı takibin ardından, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 131 şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Bağcılar’da gerçekleştirilen denetimlerde aranan 131 kişi yakalanırken çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ve Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 05-11 Ekim 2026 tarihleri arasında denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 54 bin 60 kişi sorgulandı, 154 aracın da sorgusu yapıldı. Aranan 131 şahıs yakalandı. 345 gram narkotik hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar, ele geçirilen suç unsurlarıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.