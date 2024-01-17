Bağcılar’da on binlerin katılımıyla şehitlerimiz ve Filistin için yürüyüş

İHH ve birçok sivil toplum kuruluşu tarafından her hafta İstanbul'un farklı noktalarında düzenlenen "Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz" eylemi bu hafta Bağcılar’da düzenlendi. On binlerce kişinin katıldığı yürüyüşte katılımcılar, Üçyüzlü Metro Durağı'ndan Bağcılar Meydanı'na yürüdü.

Yürüyüş boyunca, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Katil İsrail Filistin'den Defol, Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi" sloganları atıldı, tekbirler getirildi.

Güzergah boyunca evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden el sallayarak ya da bayraklarla eyleme destek verdi.

Yürüyüşün sonunda katılımcılar, varış noktası olan Bağcılar Meydanı'na ulaştı.

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"Emperyalistlerin ve siyonistlerin kirli yüzünü bir kere daha gördük"

Buradaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından konuşma yapan Medeniyet Vakfı Başkanı Beşir Eryarsoy, Gazze halkının işgale karşı verdiği mücadele ile dünyaya önemli mesajlar verdiğinin altını çizdi. Eryarsoy, “İşgalci İsrail’in 7 Ekimde başlattığı saldırılar sonrasında, emperyalistlerin ve siyonistlerin kirli yüzünü bir kere daha gördük. Dünya genelinde devlet yöneticilerinin önemli bir kısmının halkının duyarlılığını dikkate almadığını gördük. Gazze’de yaşanan işgal ve soykırım, ümmetin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini bir kere daha ortaya koydu” dedi.

"İsrail soykırım suçuyla yargılanıyor"

İnsan ve Değer Hareketi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Çamurluoğlu da, teröristlerin saldırısı sonucu Pençe Kiliç Harekâtı bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet diledi. Emperyalizmin tüm dünya için bir tehdit olduğunu vurgulayan Çamurluoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından Lahey Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail hakkında soykırım suçuyla dava açıldığını hatırlattı. Çamurluoğlu, “İsrail, emperyalistlerden aldığı uluslararası desteği de kaybetmeye mahkum olacaktır” dedi.

İmam Buhari Vakfı YK Üyesi Abdulcabbar Argunhan ise, işgalci İsrail’in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin soykırım suçu işlemeye devam ettiğini belirtti. Argunhan, “Ey İslam dünyası, bu sessizlik nedir, Allah için ayağa kalkın ve zulme karşı elinizden geleni yapın” ifadelerini kullandı.

Program, şehitlerimiz ve Filistin için yapılan duanın ardından sona erdi.