Bağcılar'da akıl almaz olay! Motosiklet sesinden rahatsız olan kadın, öyle bir şey yaptı ki… Ne oluyor bu insanlara böyle

İstanbul Bağcılar'da bir kadın, çok ses yaptığı için komşusunun motosikletini devirip, sahibini bıçakla tehdit etti.

Bağcılar'da motosikletin gece gündüz ses yaptığını iddia eden bir kadın, eline bıçağı alarak aşağı indi. Motosikleti deviren kadın sahibini de bıçakla tehdit etti.

Elindeki bıçakla 'bir daha bu motor buraya gelmeyecek' diyerek tehdit eden kadın hakaret ederek binaya girdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

O anları kameraya alan motor sahibi şu ifadeleri kullandı:

"Ben bu motorun vergisini ödüyorum. Ses bu kadar."

Motosiklet sahibi ise o anları kameraya aldı.