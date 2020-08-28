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Dünya BAE’nin Yunanistan’a gönderdiği savaş uçakları Soda üssüne konuşlandı
Dünya

BAE’nin Yunanistan’a gönderdiği savaş uçakları Soda üssüne konuşlandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nin, Türkiye’ye karşı Yunanistan’a gönderdiği uçaklara ilişkin açıklamalar geldi. 9 savaş uçağı gönderen BAE’nin uçakların Soda üssüne konuşlandırdığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 14:26:00 -
BAE’nin Yunanistan’a gönderdiği savaş uçakları Soda üssüne konuşlandı

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik tırmanırken Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Almanya resmen Yunanistan’dan yana tavır aldı.

Almanya lideri Angela Merkel, AB ülkelerine Yunanistan’a destek vermesi konusunda çağrı yaptı.

Türkiye’nin Libya’ya desteğini hazmedemeyen ve terör devleti İsrail ile anlaşma yapan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafını Yunanistan’dan seçerek şaşırtmadı.

Soda üssü

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'ye karşı düzenlenen ortak tatbikat için savaş uçaklarını Girit Adası'na göndermişti. F-16 Blok 60 tipi savaş uçakları bölgeye indi.

Yunan Genelkurmay Başkanlığı Perşembe günü açıklama yaptı. Yapılan açıklamada uçakların Soda üssüne 9 adet konuşlandırıldığı bildirildi.

Yunan tarafından açıklama

Türkiye karşıtı küstah hamle sonrası açıklamalar peş peşe geldi.

BAE’ye göz kırpan Yunan komisyonu, ‘Bu tatbikatlar, iki ülke arasındaki parlak ilişkilerin ve işbirliğinin ve ayrıca iki ülkenin silahlı kuvvetlerinin liderlerinin kişisel temaslarının sonucudur’ açıklamasında bulundu.

Açıklamalara, Yunan Genelkurmay Başkanlığı’nın BAE Genelkurmay Başkanlığı birlikte çalıştığı da eklendi.

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Yorumlar

Abdullah Hüdaverdi

Celladına aşık bunlar, tamamen mankurtlaşmışlar, Allah islah etsin bunları, Türkiye gibi bir müslüman ülke dururken Küffarı desteklemek de neyin nesi,ayette Allah (c.c.) şöyle buyuruyor ''“Bir kavim kendini bozmadıkça Allah onları bozmaz.” (Rad, 13/11)'' diyecek birşey yok.
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